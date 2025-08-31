الأخبار
محليات

تقدم في الاتفاق على آلية تسليم السلاح (الأنباء الكويتية)

2025-08-31 | 03:07
كتبة صحيفة "الأنباء الكويتية:

أشارت مصادر "الأنباء" إلى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يحرص على "عقد جلسة مثمرة للحكومة بكل مكوناتها يوم الجمعة المقبل، وعلى اتخاذ قرارات تحظى بموافقة الجميع، علما ان الجلسة ستشهد استماعا إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي سيعرض خطة الجيش لجمع السلاح على الأراضي اللبنانية كافة".

وتحدثت المصادر عن "حصول تقدم كبير وتقارب في الاتفاق على آلية تسليم السلاح، مع مضي الدولة اللبنانية بالتأكيد على مطالبها المدرجة في الورقة الأميركية التي أعدها المبعوث السفير توم باراك، لجهة الانسحاب العسكري الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق الأسرى، وتثبيت نقاط حدودية وغيرها".

من جهة أخرى، طريق العودة من لبنان إلى سوريا للنازحين السوريين ليست فقط سالكة وآمنة، وإنما أيضا مسهلة حتى نهاية أيلول المقبل من قبل السلطات اللبنانية ". وبحسب ما علمت "الأنباء" من مصادر، فإن مهلة نهاية أيلول قد تمدد حتى نهاية السنة الحالية، وهذا التاريخ لن يكون كما قبله، حيث لن تعود من خيم للنازحين ولا من إقامة أو وضعية خاصة لهم، لاسيما أن الأجهزة الأمنية اللبنانية قد توقفت فعليا عن تجديد الإقامة لأي نازح.

تقدم في الاتفاق على آلية تسليم السلاح (الأنباء الكويتية)

محليات

لبنان

الصحف

السلاح

حصرية السلاح

