تقدم في الاتفاق على آلية تسليم السلاح (الأنباء الكويتية)

أشارت مصادر "الأنباء" إلى أن رئيس الجمهورية يحرص على "عقد جلسة مثمرة للحكومة بكل مكوناتها يوم الجمعة المقبل، وعلى اتخاذ قرارات تحظى بموافقة الجميع، علما ان الجلسة ستشهد استماعا إلى العماد رودولف هيكل، الذي سيعرض خطة الجيش لجمع السلاح على الأراضي كافة".

وتحدثت المصادر عن "حصول تقدم كبير وتقارب في الاتفاق على آلية تسليم السلاح، مع مضي بالتأكيد على مطالبها المدرجة في الورقة الأميركية التي أعدها المبعوث توم باراك، لجهة الانسحاب العسكري من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق الأسرى، وتثبيت نقاط حدودية وغيرها".

من جهة أخرى، طريق العودة من إلى للنازحين السوريين ليست فقط سالكة وآمنة، وإنما أيضا مسهلة حتى نهاية أيلول المقبل من قبل السلطات اللبنانية ". وبحسب ما علمت "الأنباء" من مصادر، فإن مهلة نهاية أيلول قد تمدد حتى نهاية السنة الحالية، وهذا التاريخ لن يكون كما قبله، حيث لن تعود من خيم للنازحين ولا من إقامة أو وضعية خاصة لهم، لاسيما أن اللبنانية قد توقفت فعليا عن تجديد الإقامة لأي نازح.