4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

نعيم قاسم: العدو الإسرائيلي أظهر إفلاسه!

2025-08-31 | 05:21
نعيم قاسم: العدو الإسرائيلي أظهر إفلاسه!
نعيم قاسم: العدو الإسرائيلي أظهر إفلاسه!

أبرق الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى الرئيس اليمني عبد الملك الحوثي، معزياً، وذلك عقب العدوان الاسرائيلي الأخير على اليمن.

وجاء في نص البرقية: 

نبارك ونعزي بكوكبة الشهداء رئيس الوزراء احمد الرهوي وعدد من وزراء اليمن الشامخ، والذين اغتالهم ‏العدو الإسرائيلي الأميركي وهم في موقع الخدمة للناس، يمارسون جهادهم في ما تتطلبه الأعمال المدنية لتيسير ‏أمور ومعيشة الشعب اليمني المجاهد والمضحي. ‏

يُظهر العدوان الإسرائيلي على رئيس الوزراء والوزراء إفلاس العدو المجرم، ونمطه في التوحش وقتل الحياة ‏البشرية من دون ضوابط ولا قواعد. ولأنَّه عاجزٌ عن مواجهة القوات المسلحة والقادة المجاهدين المباشرين في ‏الميدان العسكري، لجأ إلى الإجرام بأبشع صورة ضد القادة المجاهدين في ميدان خدمة الناس. ‏

سيبقى اليمن بقيادته وحكومته وشعبه وقواته المسلحة البيرق المرفرف والمضيء في سماء العالم كمشعل ‏للحرية ونصرة فلسطين وغزة ومقاومة المحتلين والغزاة، وستكون هذه الجريمة الإسرائيلية دافعاً إضافياً لثبات ‏الشعب اليمني الذي عوَّدنا أن يقدم التضحيات ويزداد عطاءً كلما قدَّم الشهداء، والعبرة في نهاية الطريق حيث ‏الخزي والسقوط المذل للكيان الصهيوني إن شاء الله تعالى والفشل الذريع للاستكبار العالمي والمتواطئين من حكام ‏منطقتنا، والنصر لفلسطين والقدس على يد شعب فلسطين ومقاومته والمقاومة في المنطقة وعلى رأسها اليمن ‏الشجاع والأبي. ‏
 
محليات

اسرائيل

لبنان

نعيم قاسم

