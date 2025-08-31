نعيم قاسم: العدو الإسرائيلي أظهر إفلاسه!

وجاء في نص البرقية:نبارك ونعزي بكوكبة رئيس الوزراء احمد الرهوي وعدد من وزراء اليمن الشامخ، والذين اغتالهم ‏ الأميركي وهم في موقع الخدمة للناس، يمارسون جهادهم في ما تتطلبه الأعمال المدنية لتيسير ‏ ومعيشة الشعب اليمني المجاهد والمضحي. ‏يُظهر العدوان الإسرائيلي على رئيس الوزراء والوزراء إفلاس العدو المجرم، ونمطه في التوحش وقتل الحياة ‏البشرية من دون ضوابط ولا قواعد. ولأنَّه عاجزٌ عن مواجهة المسلحة والقادة المجاهدين المباشرين في ‏ العسكري، لجأ إلى الإجرام بأبشع صورة ضد المجاهدين في ميدان خدمة الناس. ‏سيبقى اليمن بقيادته وحكومته وشعبه وقواته المسلحة البيرق المرفرف والمضيء في سماء كمشعل ‏للحرية ونصرة وغزة ومقاومة المحتلين والغزاة، وستكون هذه الجريمة دافعاً إضافياً لثبات ‏الشعب اليمني الذي عوَّدنا أن يقدم التضحيات ويزداد عطاءً كلما قدَّم الشهداء، والعبرة في نهاية الطريق حيث ‏الخزي والسقوط المذل للكيان الصهيوني إن شاء تعالى والفشل الذريع للاستكبار العالمي والمتواطئين من حكام ‏منطقتنا، والنصر لفلسطين والقدس على يد شعب فلسطين ومقاومته والمقاومة في المنطقة وعلى رأسها اليمن ‏الشجاع والأبي. ‏