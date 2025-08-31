حادث وانقلاب سيارة داخل نفق السفارة الكويتية (فيديو)

في ذكرى تغييب الإمام.. "أَمَّ" نبيه بري الساحةَ السياسية بخِطابٍ موزون يُحاكي دِقّةَ المرحلة، سَيّجَ السِلمَ الأهلي بعناوينَ مَرِنة قابلةٍ للنقاش، خاطبَ القريبَ والبعيد، ولم يُسَمِّ أحداً، لكنّ الرسائلَ وَصلت بالبريد المباشَر.. وكبديلٍ عن الورقةِ الأميركية.. أَصدرَ بري طبعةً جديدة "بورقةٍ صُنعت في لبنان"، وقَدّمها على مَسافةِ جلسةٍ حكومية كمبتدأٍ للحوار.. وخَبَرُه: لا بديلَ عن الحوار كحلٍ نهائي