مراسل "الجديد": سلسلة غارات على اطراف النبطية الفوقا

2025-08-31 | 01:08
مراسل "الجديد": سلسلة غارات على اطراف النبطية الفوقا
مراسل "الجديد": سلسلة غارات على اطراف النبطية الفوقا
Aljadeed
غارات عنيفة على النبطية (صور)
يروج المخدرات معتمدًا الـ"DELIVERY".. في قبضة الأمن الداخلي

اقرأ ايضا في محليات

في النبطية.. صاروخ لم ينفجر
02:12

في النبطية.. صاروخ لم ينفجر

تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر "صاروخًا" خرق الأرض ولم ينفجر
خلال الغارات على اطراف النبطية صباح اليوم.

02:12

في النبطية.. صاروخ لم ينفجر

تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر "صاروخًا" خرق الأرض ولم ينفجر
خلال الغارات على اطراف النبطية صباح اليوم.

عزالدين: لن نستسلم!
02:03

عزالدين: لن نستسلم!

قال النائب حسن عز الدين: "لن نسلم سلاح حماية لبنان وسلاح الدفاع عن الوطن والشعب والثروات، سلاح سيادة لبنان ‏الحقيقية لا كما يفهمها أدعياء السيادة، سلاح السيادة والاستقلال والكرامة، وليعلم العالم كله أن بقاء العدو ومشاريعه ‏ومنها ما يتحدثون عنه اليوم من منطقة اقتصادية فوق شريط حدودي سيخرجون أهله منه، سيبقى من نسج خيال ‏أصحابه لا أكثر، لأننا لن نتخلى عن حبة تراب واحدة من لبنان، وخاصة من تراب جنوبه الذي امتزج بأطهر وأقدس ‏وأنبل وأشرف دماء تسقط في التاريخ الحديث أو عن قطرة مياه يطمع فيها العدو"‎.‎

02:03

عزالدين: لن نستسلم!

قال النائب حسن عز الدين: "لن نسلم سلاح حماية لبنان وسلاح الدفاع عن الوطن والشعب والثروات، سلاح سيادة لبنان ‏الحقيقية لا كما يفهمها أدعياء السيادة، سلاح السيادة والاستقلال والكرامة، وليعلم العالم كله أن بقاء العدو ومشاريعه ‏ومنها ما يتحدثون عنه اليوم من منطقة اقتصادية فوق شريط حدودي سيخرجون أهله منه، سيبقى من نسج خيال ‏أصحابه لا أكثر، لأننا لن نتخلى عن حبة تراب واحدة من لبنان، وخاصة من تراب جنوبه الذي امتزج بأطهر وأقدس ‏وأنبل وأشرف دماء تسقط في التاريخ الحديث أو عن قطرة مياه يطمع فيها العدو"‎.‎

في النبطية.. صاروخ لم ينفجر
02:12
عزالدين: لن نستسلم!
02:03
هذا ما سيقوله برّي اليوم (الديار)
01:52
أحزمة نارية على النبطية
01:35
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهداف لـ"حزب الله" في منطقة النبطية بجنوب لبنان
01:21
غارات عنيفة على النبطية (صور)
01:10
