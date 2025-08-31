مراسل "الجديد": سلسلة غارات على اطراف النبطية الفوقا

تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر "صاروخًا" خرق الأرض ولم ينفجرخلال الغارات على اطراف النبطية صباح اليوم.
قال النائب حسن عز الدين: "لن نسلم سلاح حماية لبنان وسلاح الدفاع عن الوطن والشعب والثروات، سلاح سيادة لبنان الحقيقية لا كما يفهمها أدعياء السيادة، سلاح السيادة والاستقلال والكرامة، وليعلم العالم كله أن بقاء العدو ومشاريعه ومنها ما يتحدثون عنه اليوم من منطقة اقتصادية فوق شريط حدودي سيخرجون أهله منه، سيبقى من نسج خيال أصحابه لا أكثر، لأننا لن نتخلى عن حبة تراب واحدة من لبنان، وخاصة من تراب جنوبه الذي امتزج بأطهر وأقدس وأنبل وأشرف دماء تسقط في التاريخ الحديث أو عن قطرة مياه يطمع فيها العدو".
كتبت صحيفة الديار: