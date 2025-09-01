الأخبار
04:46
محليات
تمارين للجيش في بعلبك.. بإستعمال اسلحة ثقيلة ومتوسطة
2025-09-01 | 09:43
A-
A+
تمارين للجيش في بعلبك.. بإستعمال اسلحة ثقيلة ومتوسطة
صدر عن
قيادة الجيش
ـــ
مديرية التوجيه
البيان الآتي:
"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 2، 3، 8 و9 /9 /2025 ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في جرد
رأس بعلبك
، تتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة أسلحة متوسطة وثقيلة".
مسؤول الأمن الوطني اللواء صبحي أبو عرب لـ"الجديد": سلمنا شاحنة واحدة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة ولا توجد غيرها
مصادر فلسطينية للجديد: الإجراءات استكملت وسيبدأ تسليم السلاح المتوسط والثقيل من مخيمي برج البراجنة والبص هذا المساء للجيش اللبناني
بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور
تمارين للجيش في بعلبك.. بإستعمال اسلحة ثقيلة ومتوسطة
محليات
الجيش اللبناني
بعلبك
لبنان
