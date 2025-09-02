الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

خطة الجيش لحصر السلاح.. دون مهل زمنية؟ (فيديو)

2025-09-02 | 06:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
خطة الجيش لحصر السلاح.. دون مهل زمنية؟ (فيديو)
خطة الجيش لحصر السلاح.. دون مهل زمنية؟ (فيديو)

بات محسوماً ان وزراء الثنائي سيحضرون جلسة الجمعة حيث سيقدم الجيش خطة حصر السلاح، في هذا الوقت تتكثف الاتصالات السياسية، وقاعدتها الاساسية صيغة تؤكد التزام لبنان بالاجندة الدولية ولا تدفع بالبلد الى صدام داخلي، من جهته سيطرح الجيش اللبناني خُطتَهوالى جانبها المعوقات مثل التجهيزات ووجود قوات اسرائيلية محتلة، كما ليس لديه نية للتصادم مع حزب الله وبالتالي لا توجه الى رفع السقوف يوم الجمعة، ومن دون مهل زمنية لتنفيذ الخطة.

مقالات ذات صلة
خطة الجيش لحصر السلاح.. دون مهل زمنية؟ (فيديو)

محليات

ريل سياسي

مشهد سياسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الحدث - علاء موسى - الحلقة الكاملة
نائب في "حزب الله للحكومة: تراجعوا عن قراركم الخطيئة.. وهذه فرصتكم لحفظ ماء وجهكم!

اقرأ ايضا في محليات

بعد أشهر من جريمة فاريا.. صدور القرار الظني!
07:55

بعد أشهر من جريمة فاريا.. صدور القرار الظني!

أصدر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور القرار الظني بجريمة قتل خليل خليل في محلة فاريا. وأدى هذا القرار إلى اعتبار فعل المدعى عليه جوناثان شمعون من نوع جناية المادة ٥٤٩ عقوبات واعتبار فعل الآخرين من نوع جناية المادة ٥٤٩/٢١٩ عقوبات.

07:55

بعد أشهر من جريمة فاريا.. صدور القرار الظني!

أصدر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور القرار الظني بجريمة قتل خليل خليل في محلة فاريا. وأدى هذا القرار إلى اعتبار فعل المدعى عليه جوناثان شمعون من نوع جناية المادة ٥٤٩ عقوبات واعتبار فعل الآخرين من نوع جناية المادة ٥٤٩/٢١٩ عقوبات.

على طريق المطار.. لافتات تدعم الجيش! (صورة)
07:36

على طريق المطار.. لافتات تدعم الجيش! (صورة)

رُفعت على طريق المطار لافتات داعمة للجيش اللبناني تحمل شعار "كلنا معكم"، وذلك توازياً مع قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، وقبيل الجلسة الوزارية يوم الجمعة المقبل، والتي سيستعرض الجيش فيها خطته.

07:36

على طريق المطار.. لافتات تدعم الجيش! (صورة)

رُفعت على طريق المطار لافتات داعمة للجيش اللبناني تحمل شعار "كلنا معكم"، وذلك توازياً مع قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، وقبيل الجلسة الوزارية يوم الجمعة المقبل، والتي سيستعرض الجيش فيها خطته.

الرئيس سلام استقبل بوصعب.. و"جلسة الجمعة" تتصدر طاولة المباحثات!
07:30

الرئيس سلام استقبل بوصعب.. و"جلسة الجمعة" تتصدر طاولة المباحثات!

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي قال بعد الاجتماع:"كان لقاء مع دولة الرئيس نواف سلام، وتناولنا فيه العديد من المواضيع، أبرزها التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما هو معلوم، فقد جرى إقرار عدد من القوانين في المجلس النيابي بفضل هذا التعاون القائم، وبتوجيهات من الرئيس نبيه بري كان العمل يتم بسرعة الأمر الذي سمح بأن يكون العمل سريعاً وفعّالاً، وظهرت نتائجه في بعض الملفات. وهناك أيضاً مشاريع قوانين المطروحة ويتم استكمال دورها في المجلس، ومن المتوقع إنجازها في ظل الظروف الراهنة إذا استمر هذا التعاون، ما يتيح للحكومة المضي في إقرار القوانين المطلوبة لانقاذ البلاد ، ولا سيما القوانين التي لها علاقة بالأمور الاقتصادية منها."

07:30

الرئيس سلام استقبل بوصعب.. و"جلسة الجمعة" تتصدر طاولة المباحثات!

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي قال بعد الاجتماع:"كان لقاء مع دولة الرئيس نواف سلام، وتناولنا فيه العديد من المواضيع، أبرزها التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما هو معلوم، فقد جرى إقرار عدد من القوانين في المجلس النيابي بفضل هذا التعاون القائم، وبتوجيهات من الرئيس نبيه بري كان العمل يتم بسرعة الأمر الذي سمح بأن يكون العمل سريعاً وفعّالاً، وظهرت نتائجه في بعض الملفات. وهناك أيضاً مشاريع قوانين المطروحة ويتم استكمال دورها في المجلس، ومن المتوقع إنجازها في ظل الظروف الراهنة إذا استمر هذا التعاون، ما يتيح للحكومة المضي في إقرار القوانين المطلوبة لانقاذ البلاد ، ولا سيما القوانين التي لها علاقة بالأمور الاقتصادية منها."

يحدث الآن

اخترنا لك
بعد أشهر من جريمة فاريا.. صدور القرار الظني!
07:55
على طريق المطار.. لافتات تدعم الجيش! (صورة)
07:36
الرئيس سلام استقبل بوصعب.. و"جلسة الجمعة" تتصدر طاولة المباحثات!
07:30
مشروبات روحية "مغشوشة".. وقوى الأمن تتحرك
06:35
"نرحّب بالحوار لكن بعد حصر السلاح".. بيان جديد للكتائب!
06:34
الحدث - علاء موسى - الحلقة الكاملة
06:16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025