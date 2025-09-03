بري: لن نفقد الأمل!

عشية مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، توجَّه إلى اللبنانيين عامة، والمسلمين وشعوب الأمتين والإسلامية خاصة بالتهنئة والتبريك.





وقال بري: "نتطلّع بأمل إلى أن تكون مناسبة المولد لهذا العام محطةً لاستعادة وتجسيد سيرة خير البشر النبي (صلى عليه وآله وسلم)، الذي جمع الناس، على اختلاف ألوانهم وأعراقهم ، على الكلمة السواء، صدقًا وعدلًا ووحدةً ومكارم أخلاق ورحمةً للعالمين.



وأضاف: إنها مناسبة لاستلهام قيم المولد المباركة "نورًا" يخرج الأمة من ظلمات التفرقة إلى رحاب ، ويعيد إليها توازنها في زمن يطغى فيه انعدام الرؤية وفقدان القدرة على التمييز بين والباطل، وبين والصديق، وبين الهدى والضلال، وبين المحبة والكراهية، وبين الحرية والعبودية، وبين حق التحرر وباطل ."



"المولد النبوي الشريف هو مولد وموعد دائم لولادة الكرامة الإنسانية، وللعدل، وللأمل، ولن نفقد الأمل".