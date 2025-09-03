الرئيس سلام: المهم اليوم بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها

استقبل نواف سلام في السرايا وفداً موسعاً من قرى منطقة جبل أكروم – عكار، ضمّ رؤساء بلديات وفعاليات دينية وعسكرية واجتماعية.

وقد أكد الوفد وقوف أهالي المنطقة إلى جانب الرئيس سلام والحكومة، ودعمهم الكامل للقرارات التي تتخذها، ولا سيما في ما يتصل بملف حصر السلاح وبسط سيادة كامل أراضيها. كما عرض أعضاء الوفد سلسلة من المطالب الإنمائية والاجتماعية الملحّة المرتبطة بأوضاع المنطقة وأبنائها.



من جانبه، شدّد الرئيس سلام على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق في ما يخص حصر السلاح. كما أكّد ضرورة تحقيق الإنماء المتوازن على مختلف الأصعدة وفي جميع المناطق ، مذكّراً بأهمية انطلاق مشروع مطار القليعات.



وأشاد بدور الجيش والقوى الأمنية، ولا سيما في منطقة عكار التي قدّمت الكثير لهذه وللبنان. ولفت إلى إدراج أربعة بنود عاجلة على جدول الأعمال لضمان سرعة المعالجة وحسن التنفيذ.



والتقى رئيس الحكومة وفداً من اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية برئاسة ميشال حلو، الذي قال بعد اللقاء:

“عبّرنا عن فخرنا بوجود رئيس بهذا المستوى في السراي، وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي نشعر فيها أنّ هناك فعلاً من يمثلنا في هذا الموقع الوطني.



جئنا أيضاً لنؤكد دعمنا الكامل للقرارات التي اتخذتها الحكومة في جلستي 5 و7 آب في ، وكذلك دعمنا للجلسة المرتقبة يوم الجمعة المقبل، التي ستكون مفصلية في ما يتعلق بملف السلاح، وهو الملف الأهم في البلد. وقد شدّدنا على أنّه من الضروري أن يحظى هذا الملف بأوسع دعم سياسي وإجماع ، للرئيس سلام والحكومة، وكذلك لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، باعتباره ملفاً أساسياً.



كما أشرنا إلى ضرورة الدفع باتجاه ملفات أخرى، سواء الإصلاحات الاقتصادية أو ملف تصويت المغتربين، وهو أيضاً ملف أساسي قبل موعد الانتخابات النيابية العامة المقبلة عام 2026.”



وأضاف: “نحن باقون إلى جانب هذه الحكومة، وإلى جانب دولة الرئيس نواف سلام، لأنّ القرار اليوم يجب أن يكون واحداً: قرار الدولة وقرار عودة الدولة ومؤسساتها في وجه الميليشيات والمافيات في البلد.”



واستقبل الرئيس نواف سلام أعضاء مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية برئاسة الدكتور سنو، الذي أوضح أنّ الوفد طلب من دولة الرئيس رعايته حفل افتتاح قسمين جديدين في مستشفى المقاصد، الأول مخصص لعلاج السرطان، والثاني للأمراض النسائية والولادة.



كما استقبل الرئيس سلام النائب عون، يرافقها السيد رشاد رافع، وجرى عرض للعدد من البيئية.