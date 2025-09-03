عاجل
معلومات الجديد: رئيس الهيئة الإتهامية المكلفة القاضي نسيب ايليا في إجازة وسيعود الى مزاولة عمله مع بداية السنة القضائية التي ستشهد إعادة توزيع القضاة وفقا للتشكيلات القضائية
معلومات الجديد: الوكيل القانوني لرياض سلامة سيتقدم لإلغاء الكفالة استنادا إلى المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
معلومات الجديد: الرئيس عون يعمل من أجل ايجاد مخارج مناسبة رغم اقتناع كل الاطراف أنه من غير الممكن العودة إلى الوراء وتحديداً الى النقطة التي يطالب بها حزب الله وهي التراجع عن قرارات حصرية السلاح
محليات

الرئيس سلام: المهم اليوم بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها

2025-09-03 | 06:53
الرئيس سلام: المهم اليوم بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها
الرئيس سلام: المهم اليوم بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السرايا وفداً موسعاً من قرى منطقة جبل أكروم – عكار، ضمّ رؤساء بلديات وفعاليات دينية وعسكرية واجتماعية.

وقد أكد الوفد وقوف أهالي المنطقة إلى جانب الرئيس سلام والحكومة، ودعمهم الكامل للقرارات التي تتخذها، ولا سيما في ما يتصل بملف حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. كما عرض أعضاء الوفد سلسلة من المطالب الإنمائية والاجتماعية الملحّة المرتبطة بأوضاع المنطقة وأبنائها.

من جانبه، شدّد الرئيس سلام على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخص حصر السلاح. كما أكّد ضرورة تحقيق الإنماء المتوازن على مختلف الأصعدة وفي جميع المناطق اللبنانية، مذكّراً بأهمية انطلاق مشروع مطار القليعات.

وأشاد بدور الجيش والقوى الأمنية، ولا سيما في منطقة عكار التي قدّمت الكثير لهذه القوات وللبنان. ولفت إلى إدراج أربعة بنود عاجلة على جدول الأعمال لضمان سرعة المعالجة وحسن التنفيذ.

والتقى رئيس الحكومة وفداً من اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية برئاسة الأمين العام ميشال حلو، الذي قال بعد اللقاء:
“عبّرنا عن فخرنا بوجود رئيس بهذا المستوى في السراي، وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي نشعر فيها أنّ هناك فعلاً من يمثلنا في هذا الموقع الوطني.

جئنا أيضاً لنؤكد دعمنا الكامل للقرارات التي اتخذتها الحكومة في جلستي 5 و7 آب في مجلس الوزراء، وكذلك دعمنا للجلسة المرتقبة يوم الجمعة المقبل، التي ستكون مفصلية في ما يتعلق بملف السلاح، وهو اليوم الملف الأهم في البلد. وقد شدّدنا على أنّه من الضروري أن يحظى هذا الملف بأوسع دعم سياسي وإجماع وطني، للرئيس سلام والحكومة، وكذلك لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، باعتباره ملفاً أساسياً.

كما أشرنا إلى ضرورة الدفع باتجاه ملفات أخرى، سواء الإصلاحات الاقتصادية أو ملف تصويت المغتربين، وهو أيضاً ملف أساسي قبل موعد الانتخابات النيابية العامة المقبلة عام 2026.”

وأضاف: “نحن باقون إلى جانب هذه الحكومة، وإلى جانب دولة الرئيس نواف سلام، لأنّ القرار اليوم يجب أن يكون واحداً: قرار الدولة وقرار عودة الدولة ومؤسساتها في وجه الميليشيات والمافيات في البلد.”

واستقبل الرئيس نواف سلام أعضاء مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية برئاسة الدكتور فيصل سنو، الذي أوضح أنّ الوفد طلب من دولة الرئيس رعايته حفل افتتاح قسمين جديدين في مستشفى المقاصد، الأول مخصص لعلاج السرطان، والثاني للأمراض النسائية والولادة.

كما استقبل الرئيس سلام النائب نجاة عون، يرافقها السيد رشاد رافع، وجرى عرض للعدد من القضايا البيئية.
محليات

نواف سلام

الرئيس نواف سلام

