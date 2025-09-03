الوطني الحر عن الحكومة: نأسف!

أسف المجلس السياسي "للتيار الوطني الحر" للإرتباك الحاصل في الحكومة حول موضوع حصرية السلاح، إذ وافقت على "الورقة الأميركية" أو أهدافها ثم تراجعت عنها أو اعتبرتها غير قائمة، كما عبّر عن ذلك الحكومة ملمحا الى فك الالتزام بما وافق عليه سابقا بسبب عدم الموافقة . والحري بالحكومة أن تضع سريعا ما أسمته في بيانها استراتيجية دفاع لكي تكون هي الورقة التي تلتزم بها أمام الشعب اللبناني والمجلس النيابي وتنفذها بما يؤمن حماية وسيادته ويحقق مبدأ حصرية السلاح تحت حمى الدولة والقانون".

