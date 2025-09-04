تدوير زوايا يسبق جلسة الجمعة.. وأورتاغوس تعود على وقع التصعيد الإسرائيلي (الأنباء)

فيما كشفت مصادر حكومية، عبر جريدة الأنباء الالكترونية، عن نيّة رئيس الحكومة نواف سلام الضغط باتجاه إقرار الخطة التي سيعرضها من دون اللجوء الى التصويت. أكدت أوساط " "، في اتصال مع الانباء الالكترونية، ان وزراء الثنائي ليسوا بصدد مقاطعة جلسات الحكومة، وسيحضرون جلسة الغد للاستماع الى عرض قائد الجيش.

وبحسب المصادر تتركز الخطة على أربع نقاط اساسية هي:

الاولى: جمع السلاح من جنوب الليطاني.

الثانية: السلاح شمال الليطاني. الثالثة: تشمل الضاحية الجنوبية لبيروت.

الرابعة: محافظة بعلبك والهرمل وتشمل مخازن البعيدة المدى.

المصادر نقلت عن وزراء الثنائي ان ليس لديهم نية لمقاطعة جلسات . وان يدهم ممدودة للجميع، لكنهم بانتظار الرد على بعض النقاط المطروحة للنقاش في الساعات المقبلة.

ملحق جدول الأعمال

وتسهيلاً لحضور وزراء "الثنائي"، وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ملحقاً بجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، وتم اضافة عدد من البنود على جدول الاعمال منها دفع منحة العسكريين.

وجاءت خطوة توسيع جدول الأعمال كمبادرة حسن نية تجاه وزراء "الثنائي".

اورتاغوس في

بالتزامن، أشارت مصادر مطلعة عبر الانباء الالكترونية الى أن الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس قد تزور بيروت يوم الاحد المقبل يرافقها قائد القيادة الوسطى الاميركية للجيش الجنرال مايكل كوريللا.

وفي المعلومات ان هذه الزيارة ذات طابع أمني. حيث ستلتقي اورتاغوس قائد الجيش وقيادات لخرى بالاضافة الى اعضاء اللجنة الخماسية لمراقبة وقف اطلاق النار، ومواكبة خطة الجيش لجمع السلاح، والوضع في الجنوب عامة، والبحث في احتياجات الجيش ليتمكن من مواصلة مهامه.

ووفق المصادر لم تطلب اورتاغوس حتى تاريخه مواعيد للقاء مسؤولين سياسيين. لكن المصادر لم تستبعد ذلك.

في هذه الأثناء، لم تتوقف الاعتداءات الاسرائيلية، حيث شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات عنيفة لا سيما ليلاً، كما أن "اليونيفيل" لم تسلم أيضاً.