الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء الإسرائيلي على القوات قرب مروحين: هذه الإعتداءات تؤكد مجدداً مضي إسرائيل في تحدي ارادة المجتمع الدولي

شيعت مدينة بعلبك " النائب والوزير السابق والمشرّع الدستوري حسن خالد الرفاعي في مأتم مهيب تقدمه النائب غازي زعيتر ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب ينال صلح، المفتش الديني الشيخ عامر الغز ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، امين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، وفد من حركة امل ترأسه الحاج علي كركبا، نواب ووزراء سابقون، رئيس بلدية بعلبك احمد الطفيلي على رأس وفد من المجلس البلدي، نجلا الرئيس الحسيني علي وحسن الحسيني، غازي جعفر ممثلا الشيخ ياسين علي حمد جعفر، وفعاليات اختيارية وتربوية وممثل المجتمع المدني وحشد من ابناء مدينة بعلبك.