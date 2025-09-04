الراعي عن حزب الله: وضعه دقيق جدًا

قال البطريرك : "كلنا الى وحدة السلاح الى سيادة وطبعا عندما نتكلم عن سيادة لبنان لا يمكننا ان نغفل او نضع جانبا قضية الوجود الاسرائيلي في الجنوب وما معنى لوجود خمس نقاط في الجنوب وهذا بنظري يعطل المسيرة"،

وتابع خلال إستقباله النائب على رأس وفد : " الذي تشكل خزانه يمكنه ضبط الامور لكن وجود النقاط الخمس يعكر المسيرة بالنسبة للاحتلال".

وتابع : "بالنسبة لحزب الوضع دقيق جدًا آمل ان يصلوا غدا الى تفاهم وان لا يكون هناك نقطة خلاف لأنه ما من مجال للخلافات في وآن الأوان ان نتفاهم جميعا على حقيقة واحدة". واردف: "لسنا فريقين في لبنان كلنا لبنانيون".

مؤكدًا انه "لا يجب ان يكون هناك غالب ومغلوب"