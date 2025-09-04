بعلبك تودع المشرّع الدستوري حسن خالد الرفاعي

وأم المصلين على جثمان الراحل الرفاعي رئيس دائرة الاوقاف
السابق في بعلبك الهرمل الشيخ سامي الرفاعي حيث قال، إن الفقيد الكبير قضى مئة عام ونيّف، ولو قيّد له العودة الى الحياة الان وسئل ماذا تقول لنا، لأجاب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ومن التقوى طاعة الله
والبعد عن الحرام والثبات على الموقف ومحاربة الفساد والظلم والمحسوبيات، محاربة الرشاوى، محاربة اي امر مخل في العيش الواحد و العيش المشترك، من التقوى ان تكون ثابتا وقت الشدائد والمحن، من التقوى ان تقف في وجه الاحتلال
ومشاريعه وهذا المسجّى بين ايدينا اليوم
وقف مواقف وطنية كبيرة جدا يعرفها الجميع ومن هذه المواقف ما عرضت حياته الى الخطر وكاد ان يقتل لولا عطف الله تعالى.
واضاف أن "من اهم المواقف التي كانت للراحل هي وقوفه ضد المشروع الصهيوني وضد كل المشاريع الفئوية التي تستهدف وحدة الوطن
ووحدة اهله وشعبه".