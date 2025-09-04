بعلبك تودع المشرّع الدستوري حسن خالد الرفاعي

شيعت مدينة بعلبك " النائب والوزير السابق والمشرّع الدستوري حسن خالد الرفاعي في مأتم مهيب تقدمه النائب غازي زعيتر ممثلا ، النائب ينال صلح، المفتش الديني الشيخ عامر الغز ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، امين عام عدنان ضاهر، وفد من حركة امل ترأسه كركبا، نواب ووزراء سابقون، رئيس بلدية بعلبك احمد الطفيلي على رأس وفد من المجلس البلدي، نجلا الرئيس الحسيني علي وحسن الحسيني، غازي جعفر ممثلا الشيخ ياسين علي حمد جعفر، وفعاليات اختيارية وتربوية وممثل المجتمع المدني وحشد من ابناء مدينة بعلبك.

وأم المصلين على جثمان الراحل الرفاعي رئيس دائرة السابق في بعلبك الهرمل الشيخ سامي الرفاعي حيث قال، إن الفقيد الكبير قضى مئة عام ونيّف، ولو قيّد له العودة الى الحياة الان وسئل ماذا تقول لنا، لأجاب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ومن التقوى طاعة والبعد عن الحرام والثبات على الموقف ومحاربة الفساد والظلم والمحسوبيات، محاربة الرشاوى، محاربة اي امر مخل في العيش الواحد و العيش المشترك، من التقوى ان تكون ثابتا وقت الشدائد والمحن، من التقوى ان تقف في وجه ومشاريعه وهذا المسجّى بين ايدينا وقف مواقف وطنية كبيرة جدا يعرفها الجميع ومن هذه المواقف ما عرضت حياته الى الخطر وكاد ان يقتل لولا عطف الله تعالى.

واضاف أن "من اهم المواقف التي كانت للراحل هي وقوفه ضد المشروع الصهيوني وضد كل المشاريع الفئوية التي تستهدف وحدة ووحدة اهله وشعبه".