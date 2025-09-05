عاجل
معلومات الجديد: الصيغة المرجحة منذ ليل أمس أنه بحال انسحاب الوزراء الشيعة ستنتهي الجلسة بأخذ العلم بخطة الجيش والاتفاق على متابعة مناقشتها دون اقرارها
معلومات الجديد: انسحاب الوزير فادي مكي جاء بناءً على اتفاق مسبق بينه وبين الثنائي
مراسلة الجديد: انسحاب الوزير فادي مكي أيضاً من جلسة مجلس الوزراء
انسحاب وزراء الثنائي الشيعي الأربعة من جلسة مجلس الوزراء
بيروت
29
o
البقاع
33
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
08:06
بالفيديو - اول طائرة شحن كهربائية.. التجارب بدأت
07:42
"حورية البحر الجليدي" تسعى لكسر الرقم القياسي (فيديو)
04:37
بجرعة زائدة من الكوكايين.. وفاة طفل!
04:21
كن شريكًا في الرحلة إلى الفضاء.. دعوة من ناسا!
10:24
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 04/09/2025
محليات
مصادر مطلعة على المشاورات قبل الجلسة: أحد وزراء "الثنائي" سيلقي كلمة خلال الجلسة يذكر فيها بضرورة العودة عن القرارات السابقة فإذا نجح "الثنائي" بمسعاه لن ينسحب
2025-09-05 | 05:19
2025-09-05 | 05:19
A-
A+
مصادر مطلعة على المشاورات قبل الجلسة: أحد وزراء "الثنائي" سيلقي كلمة خلال الجلسة يذكر فيها بضرورة العودة عن القرارات السابقة فإذا نجح "الثنائي" بمسعاه لن ينسحب
مصادر مطلعة على المشاورات قبل الجلسة: أحد وزراء "الثنائي" سيلقي كلمة خلال الجلسة يذكر فيها بضرورة العودة عن القرارات السابقة فإذا نجح "الثنائي" بمسعاه لن ينسحب
محليات
مطلعة
المشاورات
الجلسة:
وزراء
"الثنائي"
سيلقي
الجلسة
بضرورة
العودة
القرارات
السابقة
"الثنائي"
بمسعاه
ينسحب
09:06
09:03
08:56
09:06
مراسلة الجديد: انسحاب بعض وزراء الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء فور دخول قائد الجيش الى القاعة
08:46
"خطة حصر السلاح".. ما هي آخر مستجدات قصر بعبدا؟
08:16
X
