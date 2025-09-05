بعد ان وضع إستقالته بعهدة الرئيس عون.. ماذا قال الوزير فادي مكي؟

قال وزير التنمية الادارية : "لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي، إلى تجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة وسيادته".