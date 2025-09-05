الأخبار
بعد ان وضع إستقالته بعهدة الرئيس عون.. ماذا قال الوزير فادي مكي؟

2025-09-05
بعد ان وضع إستقالته بعهدة الرئيس عون.. ماذا قال الوزير فادي مكي؟
بعد ان وضع إستقالته بعهدة الرئيس عون.. ماذا قال الوزير فادي مكي؟

قال وزير التنمية الادارية فادي مكي: "لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي، إلى تجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته".

وتابع في تغريدة علة منصة "أكس": "غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة. كما أنني في معرض حديثي في الجلسة قلت انه اذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فانا على استعداد ان أضع هذه الاستقالة بتصرف رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام".  
وأضاف: "ومن هنا، أدعو مجدداً زملائي الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا جميعاً عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر".
بعد ان وضع إستقالته بعهدة الرئيس عون.. ماذا قال الوزير فادي مكي؟

محليات

فادي مكي

وزراء الثنائي

لبنان

