برّي وسلام يتفاعلان مع قرار مجلس الوزراء!

وفي أول تعليق له على المقررات، قال لصحيفة «الشرق الأوسط» إن «الأمور إيجابية، وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي»، معتبراً أن ما أُقرّ في موضوع الخطة العسكرية للجيش «يحفظ السلم ».

، شدد رئيس الحكومة نواف سلام للصحيفة نفسها على أن القرارات «واضحة ولا تحتمل التأويل»، مؤكداً أنه «لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح»، وأن الخطوات المقررة «تنفيذ لاتفاق وخطاب القسم والبيان الوزاري». وأوضح سلام أن «خطة الموفد الأميركي توم براك، التي عُدّلت لبنانياً بالتوافق مع وأقرت الحكومة أهدافها، تستلزم تطبيقاً متبادلاً من الجانبين، وهو ما لم تلتزم به بعد».