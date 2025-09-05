الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

برّي وسلام يتفاعلان مع قرار مجلس الوزراء!

2025-09-05 | 14:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
برّي وسلام يتفاعلان مع قرار مجلس الوزراء!
برّي وسلام يتفاعلان مع قرار مجلس الوزراء!

​بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا التي ناقشت خطة الجيش لحصر السلاح، رحّبت الحكومة اللبنانية بالخطة وأكدت التزامها بتنفيذ مبدأ «حصرية السلاح» وبسط سلطة الدولة.

وفي أول تعليق له على المقررات، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة «الشرق الأوسط» إن «الأمور إيجابية، وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي»، معتبراً أن ما أُقرّ في موضوع الخطة العسكرية للجيش «يحفظ السلم الأهلي».

من جهته، شدد رئيس الحكومة نواف سلام للصحيفة نفسها على أن القرارات «واضحة ولا تحتمل التأويل»، مؤكداً أنه «لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح»، وأن الخطوات المقررة «تنفيذ لاتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري». وأوضح سلام أن «خطة الموفد الأميركي توم براك، التي عُدّلت لبنانياً بالتوافق مع الأميركيين وأقرت الحكومة أهدافها، تستلزم تطبيقاً متبادلاً من الجانبين، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل بعد».

مقالات ذات صلة
برّي وسلام يتفاعلان مع قرار مجلس الوزراء!

محليات

نبيه برّي

لبنان

نواف سلام

الحكومة اللبنانية

الثنائي الشيعي

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مخرج وحيد لتفادي انسحاب "الثنائي" من الجلسة (الديار)
محاولات إيرانية لضخ مساعدات إلى حزب الله..ولكن! (الشرق الأوسط)

اقرأ ايضا في محليات

طوابع أميرية في السوق السوداء.. أمن الدولة تتدخل
07:00

طوابع أميرية في السوق السوداء.. أمن الدولة تتدخل

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "متابعةً لجهودها المتواصلة في مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام، وبناءً لمعلومات توافرت عن بيع طوابع أميرية في السوق السوداء بقيمة تفوق قيمتها المحددة من وزارة المالية، داهمت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة – مكتب المتن، بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢، ثلاثة مكاتب في محلة الدكوانة عائدة للمدعوَين اللبنانيين (س.ب) و(ق.ش.) و(ن.ط.).

07:00

طوابع أميرية في السوق السوداء.. أمن الدولة تتدخل

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "متابعةً لجهودها المتواصلة في مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام، وبناءً لمعلومات توافرت عن بيع طوابع أميرية في السوق السوداء بقيمة تفوق قيمتها المحددة من وزارة المالية، داهمت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة – مكتب المتن، بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢، ثلاثة مكاتب في محلة الدكوانة عائدة للمدعوَين اللبنانيين (س.ب) و(ق.ش.) و(ن.ط.).

يحدث الآن

اخترنا لك
طوابع أميرية في السوق السوداء.. أمن الدولة تتدخل
07:00
إشكال البربير.. مراسلة الجديد توافينا بالتفاصيل
06:32
الحدث - فادي مكّي - الحلقة الكاملة
06:19
شاب يهدد شرطي بالسلاح (فيديو)
06:13
الوزير مكي لـ"الجديد": لم يعد هناك مدّة زمنية لحصر السلاح
05:46
قتيل إثر اشكال مسلح في البربير
05:30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025