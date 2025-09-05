محاولات إيرانية لضخ مساعدات إلى حزب الله..ولكن! (الشرق الأوسط)

وبحسب الصحيفة، فإنّ "إيران أبلغت قادة فصائل عراقية في البحث عن وسائل جديدة لإعادة بناء قدرات "حزب الله".
وأشارت نقلاً عن مسؤول عراقيّ قوله، إنّ "بغداد لم تتجاوب مع المطلب الإيرانيّ بالسماح بتهريب أموال لـ"حزب الله" عبر الأراضي السوريّة".
جاء في صحيفة الديار:
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّهت تحذيراً شديد اللهجة إلى المسؤولين اللبنانيين، عشية اجتماع وزاري مرتقب في بيروت الجمعة، مؤكدة أنّ الوقت ينفد أمام الحكومة اللبنانية لاتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح "حزب الله".