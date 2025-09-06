خطة الجيش لحصر السلاح.. على 5 مراحل (النهار)

كتبت صحيفة "النهار":

أفادت مصادر وزارية لصحيفة "النهار"، بأن المراحل الجغرافية للخطة التي عرضها الجيش تقترح السير تدريجيا بسحب السلاح ضمن المراحل الخمس التالية:



١_ استكمال



٢_ بين جنوب والاولي



٣_



٤_



٥- باقي المناطق



على أن يترافق ذلك مع استكمال خطة سحب السلاح من المخيمات وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي . وافيد ان المرحلة الأولى في جنوب الليطاني حددت بثلاثة اشهر بما ينسجم مع المهلة التي حددها أساسا لتنفيذ قرار حصرية السلاح اما في المناطق الأخرى فان الخطة تلحظ ما وصف باحتواء السلاح بمعنى منع حمله ونقله ولم تتضح الخطوات المتعلقة بمخازن السلاح لدى “حزب الله”.