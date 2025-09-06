مطلع اسبوع ممطر.. اليكم حال الطقس

يشهد طقساً رطباً مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، ترافقه سحب وضباب على المرتفعات، مع احتمال خفيف لتساقط رذاذ محلي، وفرصة ضعيفة لهطول أمطار يوم الاثنين.

اليكم تفاصيل طقس والايام المقبلة:



السبت:

-الحرارة تتراوح بين 23 و 31 ساحلًا وبين 17و 34 بقاعاً وبين 18 و 26 على الـ 1000متر

-الجو : مشمس الى غائم جزئياً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : 50 و90٪

- الرياح جنوبية غربية تنشط قليلاً شمالا وعلى الجبال وشرق البلاد بين 10 و40 كم/س

- الضغط الجوي السطحي : 1011 hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً

- حال البحر : منخفض الى متوسط ارتفاع الموج 80 وحرارة سطح المياه 29



الاحد: صيفي معتاد غائم جزئيا ويتشكل ضباب. والحرارة تتراوح بين 23 و 31 ساحلا وبين 14 و 34 بقاعاً وبين 18 و 25 على الـ1000 متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا شمالا وسرعتها بين 10 و 50 كم/س



الاثنين: صيفي معتاد غائم جزئيا الى غائم بعد الظهر ويتشكل ضباب والحرارة تتراوح بين 23 و 31 ساحلًا وبين 14 و 34 بقاعاً وبين 18 و 25 على ال 1000 متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا شمالا وسرعتها بين 10 و 50 كم/س