مطلع اسبوع ممطر.. اليكم حال الطقس

اليكم تفاصيل طقس اليوم
والايام المقبلة:
السبت:
-الحرارة تتراوح بين 23 و 31 ساحلًا وبين 17و 34 بقاعاً وبين 18 و 26 على الـ 1000متر
-الجو : مشمس الى غائم جزئياً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : 50 و90٪
- الرياح جنوبية غربية تنشط قليلاً شمالا وعلى الجبال وشرق البلاد بين 10 و40 كم/س
- الضغط الجوي السطحي : 1011 hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً
- حال البحر : منخفض الى متوسط ارتفاع الموج 80 وحرارة سطح المياه 29
الاحد: صيفي معتاد غائم جزئيا ويتشكل ضباب. والحرارة تتراوح بين 23 و 31 ساحلا وبين 14 و 34 بقاعاً وبين 18 و 25 على الـ1000 متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا شمالا وسرعتها بين 10 و 50 كم/س
الاثنين: صيفي معتاد غائم جزئيا الى غائم بعد الظهر ويتشكل ضباب والحرارة تتراوح بين 23 و 31 ساحلًا وبين 14 و 34 بقاعاً وبين 18 و 25 على ال 1000 متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا شمالا وسرعتها بين 10 و 50 كم/س