"البلوك الشيعي" بلا مكي (أساس ميديا)

جاء في "اساس ميديا":

تجزم مصادر مطلعة وموثوقة بأنّ التمايز واضح جداً بين الرئيسين عون وسلام، وظهرت إحدى أهم ترجماته في قرارات 5 و7 آب. فالرئيس عون بدأ فعلاً يشعر بثقل فرملة انطلاقة عهده، واحتمال حصول انفجار داخلي لا أحد على توقع نتائجه.

تفيد المعلومات بأنّ "الحزب" طوال الأيام الماضية لم يكن متجاوباً مع مساعي رئيس الجمهورية، بالمقابل كانت العلاقة متوترة جداً بين سلام و"الحزب"، و"ناشفة" بينه وبين .

في الوقت نفسه، كان نقاش صامت يجري بين والوزير بغية إقناعه بالانسحاب، إذا حصل إصرار على عرض خطة الجيش.

ما هو فعلاً، أكبر من "قدرة" فادي مكي على "التعامل معه"، هو التوفيق، كوزير ، بين قرار من اختاره وزيراً، أي رئيس الجمهورية بالتنسيق مع بري بوصفه شخصية مستقلة، وقرار الثنائي الشيعي الذي يتعامل مع فريقه الوزاري كبلوك “حديدي” يَفترض الالتزام بما تقرّره قيادة "الثنائي" الشيعي.

بالتأكيد، أدّى تلويح الوزير مكي بالاستقالة إلى إضافة مزيد من الإرباك إلى المشهد الشيعي، فيما تشير معطيات "أساس" بأنّ الأخير كان يتحدّث عن استقالته في الأروقة الضيّقة، بسبب عدم قدرته كوزير على المواءمة بين طرحين متعارضين داخل الحكومة، ورفضه التام تصويره مغرّداً خارج القرار الشيعي في لحظة مصيرية ودقيقة وخطيرة لا تحتمل دعسات ناقصة، كما يقول.