وزارة البيئة توضح: خبر فتح موسم الصيد غير صحيح

صدر عن في التوضيح الآتي:

"تداولت بعض الصحف وعدد من المواقع الإلكترونية خبرا مفاده أن وزيرة البيئة أصدرت قرارا بفتح موسم الصيد، حتى تاريخه، لم يصدر عن أي قرار بهذا الخصوص، وما تم تداوله غير صحيح، ان أي قرار يتعلق بموسم الصيد يبقى مرهونا بصدور مرسوم تشكيل " للصيد البري"، المخول قانونا اقتراح فتح موسم الصيد أو عدمه. وتؤكد الوزارة أن أي معلومة رسمية في هذا الشأن تصدر حصرا عنها، وبصيغتها الرسمية، وليس عبر مصادر أخرى.



لذلك، تدعو جميع الصحف والمواقع الإلكترونية وسائر إلى توخي الدقة، الامتناع عن نشر أي خبر غير صادر عنها بشكل رسمي".