معلومات الجديد: قوة من الجيش اللبناني داهمت تجمُّعًا للحزب السوري القومي الإجتماعي في بلدة الشويفات وأوقفت عددًا من الأشخاص وصادرت أسلحة خفيفة وأجهزة لاسلكية وألبسة عسكرية