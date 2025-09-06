الجيش يداهم مخيماً "للقومي" في الشويفات ويصادر اسلحة خفيفة



أفادت معلومات الجديد أن قوة من داهمت مخيما للحزب السوري القومي الإجتماعي في بلدة وأوقفت عددًا من الأشخاص وصادرت أسلحة خفيفة وأجهزة لاسلكية وألبسة عسكرية.





وفي هذا السياق علق عميد الإعلام في لـ"الجديد" قائلا أن "ما تم مداهمته في هو مخيّم كشفي وقد تم معالجة ما حصل مع مخابرات الجيش".

و قد أصدر الحزب السوري القومي بياناً جاء فيه: