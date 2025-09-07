شهد مخيما وشاتيلا في خلال اليومين الماضيين اشتباكات مسلّحة استخدمت فيها القذائف الصاروخية، ما أسفر عن إصابات ودمار ونزوح ، فيما طال الرصاص الشوارع المحيطة.

مصادر أوضحت لـ " "، أن الاشتباكات في برج اندلعت بسبب خلاف عائلي، بينما جاءت أحداث نتيجة نزاع بين تجار مخدرات وخارجين عن القانون، مؤكدة أن الجيش اتخذ تدابير لمنع تمددها خارج المخيمات من دون التوجّه إلى الدخول إليها.

في المقابل، حذّرت قيادات فلسطينية من "طابور خامس" يسعى إلى إفشال عملية تسليم السلاح التي باشرت بها حركة "فتح"، مشيرة إلى أن خلافات الفصائل واحتفاظ بعض بسلاحها تجعل الوضع هشّاً وقابلاً للاشتعال.