الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الـ"شبح" يتحضّر لدخول الساحة اللبنانية! (الشرق الأوسط)

2025-09-07 | 02:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الـ&quot;شبح&quot; يتحضّر لدخول الساحة اللبنانية! (الشرق الأوسط)
الـ"شبح" يتحضّر لدخول الساحة اللبنانية! (الشرق الأوسط)

جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":

شهد مخيما برج البراجنة وشاتيلا في بيروت خلال اليومين الماضيين اشتباكات مسلّحة استخدمت فيها القذائف الصاروخية، ما أسفر عن إصابات ودمار ونزوح عائلات، فيما طال الرصاص الشوارع المحيطة.

مصادر أمنية أوضحت لـ "الشرق الأوسط"، أن الاشتباكات في برج البراجنة اندلعت بسبب خلاف عائلي، بينما جاءت أحداث شاتيلا نتيجة نزاع بين تجار مخدرات وخارجين عن القانون، مؤكدة أن الجيش اتخذ تدابير لمنع تمددها خارج المخيمات من دون التوجّه إلى الدخول إليها.

في المقابل، حذّرت قيادات فلسطينية من "طابور خامس" يسعى إلى إفشال عملية تسليم السلاح التي باشرت بها حركة "فتح"، مشيرة إلى أن خلافات الفصائل واحتفاظ بعض المجموعات بسلاحها تجعل الوضع هشّاً وقابلاً للاشتعال.

مقالات ذات صلة
الـ"شبح" يتحضّر لدخول الساحة اللبنانية! (الشرق الأوسط)

محليات

المخيمات الفلسطينية

مخيم شاتيلا

لبنان

السلاح

العودة الى الأعلى
Aljadeed
في "أحد أورتاغوس"... الرد على الحكومة! (الشرق الأوسط)
دعارة ومخالفات.. الأمن العام يداهم فندقاً لبنانياً

اقرأ ايضا في محليات

دعارة ومخالفات.. الأمن العام يداهم فندقاً لبنانياً
02:08

دعارة ومخالفات.. الأمن العام يداهم فندقاً لبنانياً

في إطار متابعتها لأوضاع الأجانب المخالفين وملاحقة شبكات الدعارة، نفّذت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 6 أيلول 2025 مداهمة في أحد فنادق منطقة جبل لبنان.

02:08

دعارة ومخالفات.. الأمن العام يداهم فندقاً لبنانياً

في إطار متابعتها لأوضاع الأجانب المخالفين وملاحقة شبكات الدعارة، نفّذت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 6 أيلول 2025 مداهمة في أحد فنادق منطقة جبل لبنان.

يحدث الآن

اخترنا لك
الوكالة الوطنية: الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وصلت صباح اليوم إلى مطار بيروت
03:27
في "أحد أورتاغوس"... الرد على الحكومة! (الشرق الأوسط)
02:31
دعارة ومخالفات.. الأمن العام يداهم فندقاً لبنانياً
02:08
عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي ماهر الدنا لـ"الجديد": ما تم مداهمته في الشويفات هو مخيّم كشفي وطلّابي يضم طلبة الحزب وقد تم معالجة ما حصل مع مخابرات الجيش
16:18
الجيش يداهم مخيماً "للقومي" في الشويفات ويصادر اسلحة خفيفة
15:59
معلومات الجديد: قوة من الجيش اللبناني داهمت تجمُّعًا للحزب السوري القومي الإجتماعي في بلدة الشويفات وأوقفت عددًا من الأشخاص وصادرت أسلحة خفيفة وأجهزة لاسلكية وألبسة عسكرية
15:57
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025