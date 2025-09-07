شهد مخيما برج البراجنة وشاتيلا في بيروت خلال اليومين الماضيين اشتباكات مسلّحة استخدمت فيها القذائف الصاروخية، ما أسفر عن إصابات ودمار ونزوح عائلات، فيما طال الرصاص الشوارع المحيطة.
مصادر أمنية أوضحت لـ "الشرق الأوسط"، أن الاشتباكات في برج البراجنة اندلعت بسبب خلاف عائلي، بينما جاءت أحداث شاتيلا نتيجة نزاع بين تجار مخدرات وخارجين عن القانون، مؤكدة أن الجيش اتخذ تدابير لمنع تمددها خارج المخيمات من دون التوجّه إلى الدخول إليها.
في المقابل، حذّرت قيادات فلسطينية من "طابور خامس" يسعى إلى إفشال عملية تسليم السلاح التي باشرت بها حركة "فتح"، مشيرة إلى أن خلافات الفصائل واحتفاظ بعض المجموعات بسلاحها تجعل الوضع هشّاً وقابلاً للاشتعال.