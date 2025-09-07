الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

في "أحد أورتاغوس"... الرد على الحكومة! (الشرق الأوسط)

2025-09-07 | 02:31

2025-09-07 | 02:31
في &quot;أحد أورتاغوس&quot;... الرد على الحكومة! (الشرق الأوسط)
في "أحد أورتاغوس"... الرد على الحكومة! (الشرق الأوسط)

جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":

يترقب لبنان الموقف الدولي من خطة الجيش لـ"حصر السلاح" بيد المؤسسات الرسمية، إذ تحمل اجتماعات الموفدة الأميركية مورغان أوتاغوس في لبنان اليوم (الأحد) أول اختبار لردة الفعل الأميركية على قرار مجلس الوزراء الذي أعطى الجيش اللبناني الغطاء السياسي لتنفيذه، في ظل تفسيرات متضاربة بالداخل اللبناني حول البيان وترحيب فرنسي بتبني الحكومة اللبنانية الخطة.

ورغم أن الزيارة عسكرية الطابع وتنحصر مهامها في الاجتماع مع اللجنة المشرفة على آلية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي، فإنها ستكون مناسبة لتأكيد الأولويات الأميركية لجهة تنفيذ "حصرية السلاح" والتشديد على الاستقرار في المنطقة الحدودية، بحسب مصادر حكومية لصحيفة "الشرق الأوسط".

محليات

محليات

مورغان أورتاغوس

الحكومة اللبنانية

لبنان

أميركا

جنوب لبنان

سلاح الحزب

الوكالة الوطنية: الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وصلت صباح اليوم إلى مطار بيروت
الـ"شبح" يتحضّر لدخول الساحة اللبنانية! (الشرق الأوسط)

دعارة ومخالفات.. الأمن العام يداهم فندقاً لبنانياً
02:08

دعارة ومخالفات.. الأمن العام يداهم فندقاً لبنانياً

في إطار متابعتها لأوضاع الأجانب المخالفين وملاحقة شبكات الدعارة، نفّذت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 6 أيلول 2025 مداهمة في أحد فنادق منطقة جبل لبنان.

02:08

دعارة ومخالفات.. الأمن العام يداهم فندقاً لبنانياً

في إطار متابعتها لأوضاع الأجانب المخالفين وملاحقة شبكات الدعارة، نفّذت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 6 أيلول 2025 مداهمة في أحد فنادق منطقة جبل لبنان.

الوكالة الوطنية: الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وصلت صباح اليوم إلى مطار بيروت
03:27
الـ"شبح" يتحضّر لدخول الساحة اللبنانية! (الشرق الأوسط)
02:21
دعارة ومخالفات.. الأمن العام يداهم فندقاً لبنانياً
02:08
عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي ماهر الدنا لـ"الجديد": ما تم مداهمته في الشويفات هو مخيّم كشفي وطلّابي يضم طلبة الحزب وقد تم معالجة ما حصل مع مخابرات الجيش
16:18
الجيش يداهم مخيماً "للقومي" في الشويفات ويصادر اسلحة خفيفة
15:59
معلومات الجديد: قوة من الجيش اللبناني داهمت تجمُّعًا للحزب السوري القومي الإجتماعي في بلدة الشويفات وأوقفت عددًا من الأشخاص وصادرت أسلحة خفيفة وأجهزة لاسلكية وألبسة عسكرية
15:57
