حزب الله ماضٍ بتعاونه مع الجيش.. واستعداد اسرائيلي للتهدئة مقابل؟

هو اجتماع روتيني، لكنه كان فوق العادة. فبعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، جال قائد المنطقة الوسطى الاميركية الادميرال براد كوبر جنوبا حيث شارك، ترافقه الموفدة الاميركية مورغان اورتاغس، في اجتماع لجنة المراقبة الدولية الميكانيزم في رأس الناقورة.

وخصص هذا الاجتماع لعرض المرحلة الاولى من خطة الهادفة إلى بسط سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في جنوب .

وفي معلومات الجديد، قدم الجيش اللبناني خلال الاجتماع تصورا متكاملا للمرحلة الأولى من خطته الأمنية، التي تتضمن:

• نزع السلاح الخارج عن اطار الدولة ضمن نطاق جنوب الليطاني.

• انتشار وحدات عسكرية في المناطق التي لا تزال غير خاضعة لسلطة الدولة.

• منع إدخال الأسلحة إلى المنطقة عبر ضبط المعابر والطرق.

• مصادرة أي أسلحة يتم العثور عليها بعد تنفيذ الانتشار.



الخطة وضعت بجدول زمني واضح، يتراوح بين شهر وثلاثة كحد اقصى، على أن يستكمل تنفيذ المراحل اللاحقة بناء على نتائج هذه الخطوة الأولى.

مصادر دبلوماسية قالت للجديد ان رحبت بالعرض اللبناني، وأكدت التزامها دعم الجيش اللبناني لوجستيا وسياسيا. كما طلبت الإدارة الأميركية عبر ممثليها، لاسيما قائد المنطقة الوسطى، تفاصيل إضافية حول آليات التنفيذ والقدرات الميدانية المطلوبة، وهذا ما عكس اهتماما بتعزيز التنسيق مع المؤسسة العسكرية .



في المقابل، قالت مصادر مطلعة على اجواء اللقاء ان الموقف جاء إيجابيا بشكل لافت، واعتبر أن تطبيق المرحلة الأولى من خطة الجيش، بالتوازي مع رفع مستوى التنسيق مع آلية الميكانيزم، يمكن أن يقابله خفض وتيرة الضربات الجوية داخل الأراضي اللبنانية. هذا الموقف يشير إلى وجود استعداد مبدئي للتهدئة مقابل استكمال العمل على الامن، وإن بقي ذلك مشروطا بمستوى التطبيق الفعلي على .



غادر كوبر واورتاغس على متن طوافة الجيش اللبناني جنوب الليطاني بعد جولة قاما بها على طول المنطقة، على ان تعمل الادارة الاميركية على تبديل ادارة اللجنة، فيغادر الجنرال مايكل ليني بعد نحو اسبوعين، ويتولى مهامه كولونيل من الجيش الاميركي في اجراء روتيني.



اقليميا، قالت مصادر دبلوماسية عربية للجديد ان مجريات جلسة يوم الجمعة بما فيها خطة الجيش اللبناني قوبلت بترحيب ورضى ، وسط معلومات ان الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان سيزور لبنان في وقت لاحق وليس هذا الاسبوع.



مصادر مقربة من الحزب قالت للجديد تعليقا على اجتماع رأس الناقورة، ان الحزب سبق ان تعاون في جنوب النهر مع الجيش التزاما بالاتفاق، وكان الجيش قد سبق ان أعلن انه أنجز خمسة وثمانين في المئة من العمل هناك، واضافت المصادر ان الحزب سيكمل التعاون مع الخطة التي عرضها الجيش .

لكن السؤال بحسب هذه المصادر هو: هل ستدفع لجنة الميكانيزم اسرائيل الى لالتزام بتطبيق الاتفاق والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة؟