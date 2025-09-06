الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي ماهر الدنا لـ"الجديد": ما تم مداهمته في الشويفات هو مخيّم كشفي وطلّابي يضم طلبة الحزب وقد تم معالجة ما حصل مع مخابرات الجيش

2025-09-06 | 16:18
عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي ماهر الدنا لـ"الجديد": ما تم مداهمته في الشويفات هو مخيّم كشفي وطلّابي يضم طلبة الحزب وقد تم معالجة ما حصل مع مخابرات الجيش
عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي ماهر الدنا لـ"الجديد": ما تم مداهمته في الشويفات هو مخيّم كشفي وطلّابي يضم طلبة الحزب وقد تم معالجة ما حصل مع مخابرات الجيش
عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي ماهر الدنا لـ"الجديد": ما تم مداهمته في الشويفات هو مخيّم كشفي وطلّابي يضم طلبة الحزب وقد تم معالجة ما حصل مع مخابرات الجيش

Aljadeed
وزارة البيئة توضح: خبر فتح موسم الصيد غير صحيح
فادي مكي لـ"الجديد": لست مصطف مع احد ولا اخذ الأوامر من احد

الوكالة الوطنية: الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وصلت صباح اليوم إلى مطار بيروت
03:27
في "أحد أورتاغوس"... الرد على الحكومة! (الشرق الأوسط)
02:31
الـ"شبح" يتحضّر لدخول الساحة اللبنانية! (الشرق الأوسط)
02:21
دعارة ومخالفات.. الأمن العام يداهم فندقاً لبنانياً
02:08
الجيش يداهم مخيماً "للقومي" في الشويفات ويصادر اسلحة خفيفة
15:59
معلومات الجديد: قوة من الجيش اللبناني داهمت تجمُّعًا للحزب السوري القومي الإجتماعي في بلدة الشويفات وأوقفت عددًا من الأشخاص وصادرت أسلحة خفيفة وأجهزة لاسلكية وألبسة عسكرية
15:57
