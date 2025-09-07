الأخبار
محليات

قبلان لـ"جعجع": للسيادة جبهات وأنت لست منها

2025-09-07 | 16:59
قبلان لـ&quot;جعجع&quot;: للسيادة جبهات وأنت لست منها
قبلان لـ"جعجع": للسيادة جبهات وأنت لست منها

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي:

إلى رئيس القوات اللبنانية  سمير جعجع أقول: الشهادة قيامة، والأمانة قداسة نبيين، واللعب بالتاريخ نفاق، ولسنا ممن ينفصل عن شعبه وبلده وناسه وحماية وطنه وفينا موسى الصدر ونبيه بري وحسن نصرالله، والشيعة بتاريخها الطويل بنيان سيادي وقدرة وطنية واندماج كامل تشهد له الدماء والتضحيات بهذا البلد المظلوم، والشيعة صورة طبق الأصل عن تعاليم السيد المسيح والنبي محمد الذي لا يجيز الذبح على الهوية وارتكاب الفظاعات الطائفية، ولن يكون الشيعة إلا بقلب الشراكة الوطنية والجبهات السيادية التي استعادت لبنان يوم سلّمه البعض للصهاينة، والسلاح والمقاومة ملك هذا الوطن وملك شعبه وملك خرائط أمنه الوطني، وهو السلاح الذي استردّ لبنان يوم كنتَ بالمشروع الآخر، والشيعة مثل المسيحية براء من المشروع الصهيوني والذبح على الهوية وكل أنواع الخراب الهائل الذي طال بنية هذا البلد وروح طوائفه، وما زالت المجازر والأشلاء شاهداً تاريخياً على من خاض بالفتنة وشرب من نقيعها الأحمر، ولك أقول: للسيادة جبهات وأنت لست منها، والشيعة والتضحية الوطنية تاريخ واحد، والشيعة والإندماج الوطني موقع واحد، والشيعة والمسيحية بلد واحد وقلب واحد، لكنك لستَ منها لأنّ للتوبة الوطنية شروطاً ولم تَحُزْهَا، والدولة أكبر أهداف الشيعة، ولا مشروع للشيعة خارج إطار الدولة وسيادتها وأمنها وأمانها وطوائف تكوينها وما يلزم لنهضتها وشراكتها والذود عنها، وإنما تضحياتهم من أجل لبنان وسيادته، وإنما حملوا السلاح ليهزموا المشروع الشريك للصهاينة يوم احتل الصهاينة لبنان وقد انتصروا للبنان واستعادوه، واليوم لبنان سيد عزيز رغم الأثمان الهائلة بفضل تضحيات المقاومة وبسالتها وشرف قتالها وصمودها الأسطوري، ولولا الأسطورة القتالية للمقاومة بالحرب الأخيرة لما بقي دولة ولا مؤسسات ولا وطن، وما دفعته المقاومة بهذه الحرب ثمن يليق بهذا البلد وأنت تدرك هذه الحقيقة قهراً عنك، والرئيس نبيه بري والشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله أيقونة هذا الوطن وعماد انتصاراته وتاريخ التاريخ لهذا البلد الذي لا يقبل أن يكون صهيونيا أو لمن يريد للصهيونية أن تستعيد دورها فيه، وإيران مركز شرف هذا البلد المقاوم لأنها القوة التي دعمته ليهزم إسرائيل ويحرر الأرض، وحذار من لعبة الشماتة لأننا قومٌ لا نقبل بهزيمة ولا نستسلم لشدة ولا نتراجع عن التضحية بسبيل هذا الوطن وشراكته التاريخية، والإمام علي كان قد حذّر ممن يفتك ويغدر ثم يدّعي التوبة دون أن ينزع جلده، لأنّ الذئب لا يتوب، وقد عظّم أمر القتيل دون وطنه وشعبه وعرضه وأرضه وبنيان سيادته، وقبّح شريك الإحتلال، وأدان القتل على الهوية والذبح على الطائفية،  لأنه لا يؤتمن على دِين أو عرض أو وطن، فلا يفوتنّك ما قاله الأمير عليه السلام، والبلد شراكة، واللحظة مصيرية، ولبنان بلد اللقاء وأمانة الربّ ولن نتراجع عن حمايته ودعم دولته وتأمين سيادتها وقوتها ومنعتها ومشروعها الوطني، وما خرائط الأمن الوطني والسياسة الدفاعية إلا لتأكيد القوة الوطنية وتوظيفها بوجه الصهاينة والصهيونية، والممانعة شرف الأبطال الذي اختارهم الله لنصرة وطنه وتأمين شعبه وسيادته".
معلومات "الجديد": اجتماع لجنة الميكانيزم في الناقورة ينعقد الآن بحضور قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر والموفدة مورغان أورتيغس يليه جولة للوفد جنوب الليطاني
الوكالة الوطنية: الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وصلت صباح اليوم إلى مطار بيروت

"حماس" أعلنت جاهزيتها للتفاوض مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب
02:52

"حماس" أعلنت جاهزيتها للتفاوض مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب

أعلنت حركة "حماس"، أنها جاهزة "للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".

02:52

"حماس" أعلنت جاهزيتها للتفاوض مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب

أعلنت حركة "حماس"، أنها جاهزة "للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".

الأنباء: لجنة الإشراف بانتظار رئيسها الجديد
01:26

الأنباء: لجنة الإشراف بانتظار رئيسها الجديد

كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: مع الارتياح الكبير الذي تركه موقف الحكومة في اجتماعها الأخير باعتباره جنب البلد أزمة كبرى كان يمكن أن تنشأ، عاد الترقب لما سيكون عليه الموقف الأميركي من مسألة السلاح، من زاوية موقف الحكومة الأخير الذي شدد على ما ورد في الورقة الأميركية لما هو مطلوب من إسرائيل تنفيذه.

01:26

الأنباء: لجنة الإشراف بانتظار رئيسها الجديد

كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: مع الارتياح الكبير الذي تركه موقف الحكومة في اجتماعها الأخير باعتباره جنب البلد أزمة كبرى كان يمكن أن تنشأ، عاد الترقب لما سيكون عليه الموقف الأميركي من مسألة السلاح، من زاوية موقف الحكومة الأخير الذي شدد على ما ورد في الورقة الأميركية لما هو مطلوب من إسرائيل تنفيذه.

النهار: دفع أميركي لافت لإعادة تفعيل لجنة الإشراف
01:19

النهار: دفع أميركي لافت لإعادة تفعيل لجنة الإشراف

كتبت صحيفة "النهار": بعد 48 ساعة على جلسة مجلس الوزراء في الخامس من أيلول التي "رحبت" بخطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة، وعلى رغم استمرار تصاعد موجة الاجتهادات والتفسيرات المتضاربة تبعاً لقراءات وأهواء كل فريق حيال الاتجاهات التي نشأت عن الجلسة، بدأت صورة الواقع الأمني – السياسي الذي سيواكب المرحلة الأولى من الخطة تأخذ طريقها إلى الاتضاح تدريجاً على قاعدة ثابتة وراسخة لخصها مرجع رسمي بارز لـ"النهار" بقوله جازماً: إن "لا عودة اطلاقاً عن قرار حصرية السلاح وخطة الجيش ستنفذ تبعاً لما عرضها قائده بحذافيرها، والآتي سيثبت عقم كل رهان على تهاون الدولة في هذا الالتزام الحاسم".

01:19

النهار: دفع أميركي لافت لإعادة تفعيل لجنة الإشراف

كتبت صحيفة "النهار": بعد 48 ساعة على جلسة مجلس الوزراء في الخامس من أيلول التي "رحبت" بخطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة، وعلى رغم استمرار تصاعد موجة الاجتهادات والتفسيرات المتضاربة تبعاً لقراءات وأهواء كل فريق حيال الاتجاهات التي نشأت عن الجلسة، بدأت صورة الواقع الأمني – السياسي الذي سيواكب المرحلة الأولى من الخطة تأخذ طريقها إلى الاتضاح تدريجاً على قاعدة ثابتة وراسخة لخصها مرجع رسمي بارز لـ"النهار" بقوله جازماً: إن "لا عودة اطلاقاً عن قرار حصرية السلاح وخطة الجيش ستنفذ تبعاً لما عرضها قائده بحذافيرها، والآتي سيثبت عقم كل رهان على تهاون الدولة في هذا الالتزام الحاسم".

