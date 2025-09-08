واشنطن تحذز.. ضغوط أشد على لبنان إذا!

ترجمت أول مفاعيل جلسة الجمعة الوزارية فتحول المشهد السياسي الى تفاؤلي وربما أبعد من ذلك ولأول مرة بعد توتر وطول تصلب بدا واضحا أن على استيعاب خطة الجيش والتعامل معها بعدما اطلع عليها وهو أبلغ من يعنيهم الأمر بأنه مستعد للتعاون الى أقصى الحدود مع

ومع تفعيل عمل لجنة الميكانيزم ورغم ليونة أميركية واضحة قالت مصادر دبلوماسية للجديد إن الايجابية الحالية تجاه موقتة وهي تبقى مرهونة بالتطبيق وقد يتعرض لبنان مجددا لضغوط أشد وطأة إذا ما استشعر الجانب أي مماطلة أو عدم جدية في انجاز المرحلة الأولى.

أما بشأن ما يتم التداول به عن سقوط ورقة المبعوث الاميركي توم براك فقالت مصادر دبلوماسية للجديد إن الاولوية أصبحت لخطة التي تتقدم على أي مقترح آخر وفيها عودة مسار الخطوة خطوة بحيث أن المرحلة الاولى وبحسب معلومات الجديد تنطوي على انتشار الجيش في بلدات ونقاط عدة في الجنوب وتحديدا المناطق لم يدخلها سابقا والتي كانت موضع اشكالية بالنسبة للجانب الاسرائيلي في المقابل يتراجع الاسرائيلي من هذه النقاط الى الحدود.

فرنسيا ومع التغييرات الحكومية في روجت الصحافة الفرنسية لإمكانية تولي الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان رئاسة الحكومة مصادر صحفية فرنسية قالت للجديد إن تكليف رئيس جديد للحكومة قد يستغرق أياما أو أسابيع وبالتالي لا رابط بين ما يتم التداول به وبين زيارة لودريان الى يوم الخميس القائمة حتى اللحظة.