واشنطن تحذز.. ضغوط أشد على لبنان إذا!

ومع تفعيل عمل لجنة الميكانيزم ورغم ليونة أميركية واضحة قالت مصادر دبلوماسية للجديد إن الايجابية الحالية تجاه لبنان
موقتة وهي تبقى مرهونة بالتطبيق وقد يتعرض لبنان مجددا لضغوط أشد وطأة إذا ما استشعر الجانب الاميركي
أي مماطلة أو عدم جدية في انجاز المرحلة الأولى.
أما بشأن ما يتم التداول به عن سقوط ورقة المبعوث الاميركي توم براك فقالت مصادر دبلوماسية للجديد إن الاولوية اليوم
أصبحت لخطة الجيش اللبناني
التي تتقدم على أي مقترح آخر وفيها عودة مسار الخطوة خطوة بحيث أن المرحلة الاولى وبحسب معلومات الجديد تنطوي على انتشار الجيش في بلدات ونقاط عدة في الجنوب وتحديدا المناطق لم يدخلها سابقا والتي كانت موضع اشكالية بالنسبة للجانب الاسرائيلي في المقابل يتراجع العدو
الاسرائيلي من هذه النقاط الى الحدود.
فرنسيا ومع التغييرات الحكومية في باريس
روجت الصحافة الفرنسية لإمكانية تولي الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان رئاسة الحكومة مصادر صحفية فرنسية قالت للجديد إن تكليف رئيس جديد للحكومة قد يستغرق أياما أو أسابيع وبالتالي لا رابط بين ما يتم التداول به وبين زيارة لودريان الى بيروت
يوم الخميس القائمة حتى اللحظة.