أميركا تنظر بحذر إلى خطة الجيش: "ننتظر ونرى"

وعلم أن "ما كتب عن أن أورتاغوس تركت عملها أو أخذت مكان المبعوث الرئاسي الأميركي هو هراء ومن نسج خيال ".كما تؤكد مصادر أميركية منخرطة بشكل مباشر بالمفاوضات لنداء ، إن "الحزب يحاول خلق شرخ بين أورتاغوس وبرّاك وتصوير الأمر وكأن هناك خلافًا بينهما".وتؤكد معلومات أن "أورتاغوس وبرّاك يعملان سويًا يدًا بيد على الملف وعلاقتهما ممتازة وليس صحيحًا أن أورتاغوس تخلَّت عن ورقة برّاك وستستبدلها بورقتها القديمة كما ورد في إحدى الصحف! كما أن أورتاغوس لم تقل إن برّاك لم يطرح الورقة الأميركية على ".أما عن خطة الجيش فتقول المصادر الأميركية المعنية بشكل مباشر بالمفاوضات للصحيفة، إن "أورتاغوس وبرّاك أحيطا إحاطة عامة على مستوى عالٍ من المسؤولين اللبنانيين بالخطة، لكنهما لا يزالان بحاجة إلى رؤية التفاصيل والأهداف والمعايير والجداول الزمنية وما إلى ذلك".وتضيف المصادر: "لا يزال الوقت مبكرًا بعض الشيء لاكتشاف إن كان ما يحصل مناورة أو محاولة التفاف من المسؤولين في على قرار سحب السلاح بعد جلسة الحكومة ".وأبلغت مصادر أميركية معنية بالمفاوضات لنداء الوطن: "ننظر بحذر إلى خطة الجيش وتطبيقها بمراحلها وننتظر لنرى".