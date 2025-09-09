اتصالات منعت "تفجير ملف السلاح"؟ (الجمهورية)

مرجع كبير ورداً على سؤال لصحيفة الجمهورية، لم ينف أو يؤكّد وجود عامل خارجي في الاتصالات التي أفضت إلى سحب فتيل تفجير ملف السلاح، واكتفى بالقول: «ما حصل فيه مصلحة للجميع من دون استثناء، هناك جهد كبير حصل، وما يهمّنا من كل ذلك هو أن نأكل العنب، وهو ما تجلّى واضحاً في البيان الصادر عن مجلس الوزراء".



ولفت المرجع الانتباه إلى "ألا أحد ضدّ مبدأ حصرية السلاح، لكن هذا الأمر له ظروفه واعتباراته وحساسيّته، ولا يتمّ بمنطق التحدّي، والعلاج واضح وحدّده بيان ، وخصوصاً في نصّه وعلى استراتيجية الأمن الوطني، وعلى إنهاء العدوان وانسحاب من الأراضي المحتلة وإطلاق الأسرى، وعلى حق في الدفاع عن نفسه وفق المواثيق الدولية، في هذا الأمر ليست في ملعب لبنان بل هي في ملعب الأميركيِّين للضغط على للإلتزام بوقف إطلاق النار ووقف العدوان والانسحاب، وثمة إشارات وردت أخيراً من الأميركيِّين تُفيد عن تفعيل دورهم في هذا المجال، ولاسيما في على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".



وعمّا إذا كان قرار سحب السلاح قد انتهى، أوضح: "لا نقول أنّه بقي أو انتهى، المهم أنّه كانت هناك غيمة داكنة وانقشعت، انتهى التشنّج، وأصبحت الأجواء مريحة، ومن شأن هذه الأجواء أن تعزّز إمكانات التوافق على أي من الأمور ومقاربتها بواقعية ومسؤولية وطنية بعيداً من التسرّع وتهوّر المَوتورين وتحريضهم وصبّهم الزيت على النار لخدمة غاياتهم، وتبعاً لذلك، كل الأطراف أبدت رغبة بإعادة الوضع إلى طبيعته، وتشاركنا جميعاً في تفكيك القنبلة الموقوتة، وأعتقد أنّ الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل جلسة مجلس الوزراء في 5 آب".