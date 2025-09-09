الـ"Paragliding" تحت الرقابة.. وبيرقداريان تشدد على السلامة

أطلعت وزيرة والرياضة نورا بيرقداريان رئيس الجمهورية على الإجراءات التي اتخذتها في 2 أيلول لتنظيم رياضة الطيران الشراعي وضمان شروط السلامة العامة المرتبطة بهذا النشاط.

وأكدت" تشدد الوزارة في تطبيق هذه الإجراءات، وفرض التدابير الجزائية بحق المخالفين، إضافةً إلى إلزام ممارسي الطيران الشراعي بالحصول على شهادة معترف بها دولياً".