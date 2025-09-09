سلام من عين التينة: لا تراجع عن قرارات الحكومة

وتابع خلال تصريحه عقب رئيس مجلس النواب نبيه بري
في عين التينة
: "ولا مرة صار في قطيعة مع الرئيس بري
" وتم التباحث في التطورات السياسية وفي التعاون بين الحكومة ومجلس النواب"
وأضاف سلام: "الترحيب يعني التعامل الايجابي ولا تراجع عن قرارات الحكومة".
مؤكدًا ان لا شيء اسمه "استراتيجية دفاعية" إنما استراتيجية أمن وطني
والحكومة ملتزمة بإعدادها وفق مؤسساتها
واردف رئيس الحكومة: "الجيش بحاجة لدعم أكبر من أميركا كي يبسط سلطته على الأراضي اللبنانية
كافة لناحية العتاد والعتيد والمخصصات المالية". لافتًا ان "الحكومة وافقت على أهداف ورقة براك
التي تنص إضافة الى ما ورد باتفاق وقف اطلاق النار بنود اضافية مثل دعم الجيش واعادة الاعمار".