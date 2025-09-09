سلام من عين التينة: لا تراجع عن قرارات الحكومة

أكد رئيس الحكومة : " أعطى الحكومة الثقة مرتين على أساس بيانها الوزاري الذي نعمل على تطبيقه".

وتابع خلال تصريحه عقب في : "ولا مرة صار في قطيعة مع " وتم التباحث في التطورات السياسية وفي التعاون بين الحكومة ومجلس النواب"

وأضاف سلام: "الترحيب يعني التعامل الايجابي ولا تراجع عن قرارات الحكومة".

مؤكدًا ان لا شيء اسمه "استراتيجية دفاعية" إنما استراتيجية أمن والحكومة ملتزمة بإعدادها وفق مؤسساتها

واردف رئيس الحكومة: "الجيش بحاجة لدعم أكبر من أميركا كي يبسط سلطته على الأراضي كافة لناحية العتاد والعتيد والمخصصات المالية". لافتًا ان "الحكومة وافقت على أهداف ورقة التي تنص إضافة الى ما ورد باتفاق وقف اطلاق النار بنود اضافية مثل دعم الجيش واعادة الاعمار".