محليات

حسابات قوى الأمن أختُرقت

2025-09-10 | 10:39
حسابات قوى الأمن أختُرقت
حسابات قوى الأمن أختُرقت

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في تغريدة على منصة "أكس":

تعرّض حسابا "إنستغرام" و"X" التابعان لـ #قوى_الأمن الداخلي للاختراق، وقد تمّت استعادتهما بجهود الفرق التقنية المختصة في شعبة المعلومات.
التحقيق جار لتحديد هوية المتورّطين.
حسابات قوى الأمن أختُرقت

محليات

قوى الأمن الداخلي

إختراق

لبنان

سلام لـ"النهار": حان الوقت لتقديم الدعم للجيش
ترامب: أعتبر قطر حليفاً وصديقاً قوياً للولايات المتحدة وأشعر بحزن شديد لأن الهجوم وقع في قطر

اقرأ ايضا في محليات

بعد تأخر 23 عاماً.. سيفعلها لبنان غداً
13:45

بعد تأخر 23 عاماً.. سيفعلها لبنان غداً

يعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة اليوم، بعيداً عن ملف "السلاح"، ليتفرغ لمناقشة 11 بنداً على جدول الأعمال، أبرزها بند التعيينات المختلفة.
في هذا الإطار، سيتم تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء، خطوة تأخرت 23 عاماً، بعد أن قدم وزير الطاقة جو صدي السير الذاتية للمرشحين الذين خضعوا للآلية المعتمدة.
إلى جانب ذلك، يشمل البند تعيين مدير عام للجمارك وأعضاء المجلس الأعلى للجمارك، في محاولة لإتمام التعيينات المهمة في الإدارة العامة.

13:45

بعد تأخر 23 عاماً.. سيفعلها لبنان غداً

يعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة اليوم، بعيداً عن ملف "السلاح"، ليتفرغ لمناقشة 11 بنداً على جدول الأعمال، أبرزها بند التعيينات المختلفة.
في هذا الإطار، سيتم تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء، خطوة تأخرت 23 عاماً، بعد أن قدم وزير الطاقة جو صدي السير الذاتية للمرشحين الذين خضعوا للآلية المعتمدة.
إلى جانب ذلك، يشمل البند تعيين مدير عام للجمارك وأعضاء المجلس الأعلى للجمارك، في محاولة لإتمام التعيينات المهمة في الإدارة العامة.

تعيينات جديدة في مجلس الوزراء.. وزيارة "لودريان" اقتصادية
13:22

تعيينات جديدة في مجلس الوزراء.. وزيارة "لودريان" اقتصادية

تضامن عربي وخليجي مع دولة قطر بعد الاعتداء الاسرائيلي، عنوان الاتصالات العربية في الساعات الماضية وبرز بالزيارة العاجلة لرئيس دولة الامارات العربية الى قطر، واتصال ولي العهد السعودي بامير قطر الشيخ تميم، وافضت الاتصالات الى قرار بعقد قمة عربية واسلامية الاثنين للوقوف الى جانب قطر وللبحث في الاجراءات الواجب اتخاذها بوجه اسرائيل وخصوصا بعدما اعلنت الدوحة على لسان رئيس الوزراء الاحتفاظ بحق الرد، واصفا ما حصل بارهاب الدولة.

13:22

تعيينات جديدة في مجلس الوزراء.. وزيارة "لودريان" اقتصادية

تضامن عربي وخليجي مع دولة قطر بعد الاعتداء الاسرائيلي، عنوان الاتصالات العربية في الساعات الماضية وبرز بالزيارة العاجلة لرئيس دولة الامارات العربية الى قطر، واتصال ولي العهد السعودي بامير قطر الشيخ تميم، وافضت الاتصالات الى قرار بعقد قمة عربية واسلامية الاثنين للوقوف الى جانب قطر وللبحث في الاجراءات الواجب اتخاذها بوجه اسرائيل وخصوصا بعدما اعلنت الدوحة على لسان رئيس الوزراء الاحتفاظ بحق الرد، واصفا ما حصل بارهاب الدولة.

سوزان الحاج مجدداً.. مدير عام قوى الامن الداخلي يتجاهل "إدانتها" ويعينها بمنصب جديد
14:07
بعد تأخر 23 عاماً.. سيفعلها لبنان غداً
13:45
تعيينات جديدة في مجلس الوزراء.. وزيارة "لودريان" اقتصادية
13:22
معلومات الجديد: تم الاتفاق على اسم مصباح خليل في المنصب الشيعي في المجلس الأعلى للجمارك واسم فادي بو غاريوس في المقعد الماروني وعن الطائفة السنية لؤي الحاج شحادة او هيثم ابراهيم
13:15
معلومات الجديد: سيتم تعيين مدير عام للجمارك والاسمان المطروحان هما هادي عفيف وهو مدير في مجلس النواب أو سعيد لحود رئيس البحث عن التهريب في الجمارك
13:15
معلومات الجديد: سيتم تعيين مدير عام للجمارك والاسمان المطروحان هما هادي عفيف وهو مدير في مجلس النواب أو سعيد لحود رئيس البحث عن التهريب في الجمارك
13:15
