4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

التطورات تتسارع وقلق من اتسـاع دائرة الحرب (الجمهورية)

2025-09-11 | 01:13
التطورات تتسارع وقلق من اتسـاع دائرة الحرب (الجمهورية)
التطورات تتسارع وقلق من اتسـاع دائرة الحرب (الجمهورية)

جاء في صحيفة الجمهورية: إنّ مصدراً ديبلوماسياً اوروبياً وفي معرض جوابه عن سؤال لـ«الجمهورية» عن مدى جدّية الإجراءات ضدّ إسرائيل (فرض عقوبات على وزراء في حكومة نتنياهو، وتعليق الدعم الثنائي لإسرائيل) التي تحدثت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين، أكّد «أنّ ما تقوم به إسرائيل، خصوصاً في غزة والتجويع المتعمّد الذي تنتهجه، لم يعد ممكناً السكوت عليه أو تجاهل الواقع الإنساني المرعب والمحزن في غزة».

واللافت في كلام الديبلوماسي الاوروبي، اعتباره انّ استهداف إسرائيل للعاصمة القطرية غير مقبول، وتساؤله: «هل من شأن هذا العمل أن ينهي أزمة الأسرى الإسرائيليين ام انّه سيعقّدها اكثر ويهدّد حياتهم»؟ وقوله: «إنّ اسرائيل بمثل هذه الأعمال لا تخاطر بحياة الأسرى، بل تخاطر بمصالح الدول، خصوصاً الدول الصديقة والحليفة لها»، مؤيّداً بذلك ما أعلنه البيت الابيض عن انّ «استهداف الدوحة الحليفة لواشنطن، لا يخدم مصالح الولايات المتحدة الأميركية».

الّا انّ الديبلوماسي عينه، لم يؤكّد او ينفِ احتمال ان تحاول الحكومة المتطرفة في إسرائيل احتواء فشلها في اغتيال قادة «حماس» في الدوحة، بالهروب إلى الأمام نحو إشعال توترات في جبهات اخرى تجرّ المنطقة إلى حرب واسعة. لكنه قال: «لأيّ حرب عواقب وخيمة على كل أطرافها، وأيّ إخلال بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، سيترتب مخاطر كبرى على الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي».

وماذا عن لبنان؟ يجيب الديبلوماسي الاوروبي: «اوروبا بصورة عامة تدعم لبنان، والرئيس ايمانويل ماكرون اكّد وقوف فرنسا إلى جانب الحكم في لبنان برئاسة الرئيس جوزاف عون في سعيه لإنقاذ هذا البلد وإعادة النهوض به، وفي توجّهه لحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية. وجهودنا لم تتوقف مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس، والالتزام الكامل باتفاق 24 تشرين الثاني 2024 ومندرجات القرار 1701، مع الإشارة هنا إلى أننا ننظر بتقدير كبير لموقف لبنان وإيفائه بالتزاماته تجاه ذلك».

وعن الأجواء التي تُشاع وترجح احتمالات الحرب على جبهة لبنان، قال الديبلوماسي الاوروبي: «لا املك أي معلومات حول هذا الامر، كما لا املك أن أقدّم اي ضمانات حيال ذلك، وخصوصاً انّ الامور ومنذ اتفاق 24 تشرين الثاني، لم تستقم حتى الآن. ولكن في تقديري الشخصي لا احد راغباً في حرب جديدة، وما زلنا نراهن على التزام كل الاطراف بالاتفاقات المعقودة، وكما سبق وقلت لا مصلحة لأيّ طرف في الحرب».

التطورات تتسارع وقلق من اتسـاع دائرة الحرب (الجمهورية)

محليات

إسرائيل

الشرق الأوسط

الوكالة الوطنية: إسرائيل نسفت مبنى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة عند أطراف عيتا الشعب
معلومات خليجية تُسقط "الأسطورة" في الضنية: شقيق نائب متورط

كنعان من بعبدا: السيادة والحقوق لا يتناقضان
04:01

كنعان من بعبدا: السيادة والحقوق لا يتناقضان

قال انائب إبراهيم كنعان: "السيادة والحقوق لا يتناقضان، فهما الأساس الذي يجعل الدولة قادرة على حماية الجميع وصون حقوقهم"،

04:01

كنعان من بعبدا: السيادة والحقوق لا يتناقضان

قال انائب إبراهيم كنعان: "السيادة والحقوق لا يتناقضان، فهما الأساس الذي يجعل الدولة قادرة على حماية الجميع وصون حقوقهم"،

كنعان من بعبدا: السيادة والحقوق لا يتناقضان
04:01
المرحلة الثانية من خطة العودة الطوعية للنازحين السوريين تنطلق من "البيال"
03:53
مراسلة الجديد: الموفد الرئاسي الفرنسي غادر بعبدا دون الادلاء باي تصريح
03:37
بعد فقدان السيطرة عليها.. شاحنة تصطدم بأخريات (فيديو)
03:28
الأشغال انجزت انارة نفق المطار
03:28
مواد طبّية للجيش من وزارة الدفاع الايطالية
03:05
