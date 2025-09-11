الأخبار
محليات

جابر: الاصلاح أصبح مسارا عمليا يقاس بمدى تحسين الخدمات المالية اليومية

2025-09-11 | 08:01
أكّد وزير المالية ياسين جابر على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين لمواكبة الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة، وبالأخص وزارة المالية،

مشيراً أمام وفد زاره من مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط METAC والذي ضمّ المديرة الجديدة للمركز Monique Newiak والمدير السابق Holger  Floerkemeier والخبيرة الاقتصادية Christel Hanna، بحضور مدير المالية العام ، جورج معراوي والمستشارة كلودين كركي، إلى أن الدعم الذي يقدمونه ضروري في مستوياته الإدارية والمالية لتسهيل عمل الخبراء المختصين مشدداً على إمكانية السعي لتوفير تمويل إضافي عبر شراكات دولية ومنها الى البنك الدولي، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأوضح جابر أنه تمّ في الاجتماع مناقشة الأولويات المتعلقة بالرقمنة في إدارات الوزارة إضافة الى سبل دعم مديريتي الموازنة والخزينة خلال الفترة المقبلة لافتاً إلى أن الاجتماع كان إيجابياً بحيث كان حرص على الاستفادة من خبرات METAC وتطوير مسار التعاون بما يُعزّز تطوير الإصلاحات ويضمن استدامتها.
كما عقد الوزير جابر اجتماع عمل مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الفرنسي De La Jugie بحضور ممثلين عن السفارة الفرنسية، أكدّ الوزير جابر أنه خُصّص للبحث في الخطوات والتدابير المتخذة لإرساء التعافي المالي والاقتصادي، مع التطرق الى تحويل خطط الاصلاح الى خطوات تنفيذية ملموسة تُترجم بنتائج مباشرة على المواطنين والقطاع الاقتصادي على السواء.
وأضاف أنه تمّ التطرق الى أدوات جديدة لإدارة المال العام وأهمية تفعيل عمل الجمارك وضبط التهريب الى دور التكنولوجيا، إضافة الى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير حلول مبتكرة تتناسب مع الواقع اللبناني.
وشدّد جابر على إن الاصلاح أصبح مساراً عملياً يُقاس بمدى تحسين الخدمات المالية اليومية وتعزيز الشفافية، وقال أن الجانب الفرنسي أكدّ استعداده لمواكبة هذه الجهود عبر توفير الخدمات والتقنيات اللازمة.
وكان لجابر سلسلة لقاءات منها رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب والأعضاء القاضيان عوني رمضان وإيلي مشرقاني، ورئيس مصلحة تسجيل السيارات العميد نزيه قبرصلي، ووفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
 
