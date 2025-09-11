بعد الضربات الإسرائيلية على قطر.. جعجع يستنكر

وكانت الزيارة مناسبة لإطلاع على المشاريع المترافقة مع الجهود القطرية لدعم الدولة والشعب اللبناني، حيث شدد الشيخ سعود آل ثاني على تمسّك قطر واللجنة الخماسية بضرورة الانتهاء من تسليم السلاح غير الشرعي قبل نهاية العام الحالي، موضحًا "أهداف المساعدات القطرية، التي ستشمل البنى التحتية والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية".وخلال اللقاء، استنكر جعجع الاعتداءات التي طالت قطر، مؤكدًا تضامن الكامل مع الشعب القطري العزيز، ومتمنيًا أن تبقى قطر واحة أمن وسلام واستقرار في المنطقة .