بعد الضربات الإسرائيلية على قطر.. جعجع يستنكر

2025-09-11 | 08:24
بعد الضربات الإسرائيلية على قطر.. جعجع يستنكر
بعد الضربات الإسرائيلية على قطر.. جعجع يستنكر

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، يرافقه السكرتير الثاني في السفارة السيد سيف ماجد المنصوري.
وحضر اللقاء كلٌّ من عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.

وكانت الزيارة مناسبة لإطلاع رئيس الحزب على المشاريع المترافقة مع الجهود القطرية لدعم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، حيث شدد السفير الشيخ سعود آل ثاني على تمسّك قطر واللجنة الخماسية بضرورة الانتهاء من تسليم السلاح غير الشرعي قبل نهاية العام الحالي، موضحًا "أهداف المساعدات القطرية، التي ستشمل البنى التحتية والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية".

وخلال اللقاء، استنكر جعجع الاعتداءات الأخيرة التي طالت قطر، مؤكدًا تضامن لبنان الكامل مع الشعب القطري العزيز، ومتمنيًا أن تبقى قطر واحة أمن وسلام واستقرار في المنطقة العربية.
 
صورة شارلي كيرك في الأشرفية؟ احذروا الاخبار المزيفة
11:28

صورة شارلي كيرك في الأشرفية؟ احذروا الاخبار المزيفة

تداول مواقع وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مزيفة تظهر رفع صورة ضخمة للناشط الأميركي اليميني المناهض للقضية الفلسطينية شارلي كيرك في الأشرفية، وذلك عقب اغتياله برصاصة قناص في الولايات المتحدة الاميركية.

وتبين ان الصورة مزيفة ومركبة، اما الصورة الحقيقية فهي تعود لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

11:28

صورة شارلي كيرك في الأشرفية؟ احذروا الاخبار المزيفة

تداول مواقع وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مزيفة تظهر رفع صورة ضخمة للناشط الأميركي اليميني المناهض للقضية الفلسطينية شارلي كيرك في الأشرفية، وذلك عقب اغتياله برصاصة قناص في الولايات المتحدة الاميركية.

وتبين ان الصورة مزيفة ومركبة، اما الصورة الحقيقية فهي تعود لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

