بعد الضربات الإسرائيلية على قطر.. جعجع يستنكر

وكانت الزيارة مناسبة لإطلاع رئيس الحزب
على المشاريع المترافقة مع الجهود القطرية لدعم الدولة اللبنانية
والشعب اللبناني، حيث شدد السفير
الشيخ سعود آل ثاني على تمسّك قطر واللجنة الخماسية بضرورة الانتهاء من تسليم السلاح غير الشرعي قبل نهاية العام الحالي، موضحًا "أهداف المساعدات القطرية، التي ستشمل البنى التحتية والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية".
وخلال اللقاء، استنكر جعجع الاعتداءات الأخيرة
التي طالت قطر، مؤكدًا تضامن لبنان
الكامل مع الشعب القطري العزيز، ومتمنيًا أن تبقى قطر واحة أمن وسلام واستقرار في المنطقة العربية
.