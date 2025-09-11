الأخبار
محليات

مراسل الجديد: غارة إسرائيلية على سيارة في كفردونين تُسفر عن جريحين

2025-09-11 | 13:25
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية على سيارة في كفردونين تُسفر عن جريحين
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية على سيارة في كفردونين تُسفر عن جريحين
Aljadeed
الوكالة الوطنية: إسرائيل نسفت مبنى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة عند أطراف عيتا الشعب
التطورات تتسارع وقلق من اتسـاع دائرة الحرب (الجمهورية)

اقرأ ايضا في محليات

ما حقيقة تهديد نتنياهو لنعيم قاسم؟
Play
15:46

ما حقيقة تهديد نتنياهو لنعيم قاسم؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً عبر منصة "واتسآب"، كلاماً منسوباً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يهدد فيه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والحزب قائلاً: "أنتم رهن الأيام"، إلى جانب عدد من التصريحات الأخرى. غير أن "الجديد" دققت في صحة الخبر، وتبيّن أن هذه التصريحات مفبركة، إذ لم تنقلها أي وسيلة إعلام محلية أو دولية عن نتنياهو.

15:46

ما حقيقة تهديد نتنياهو لنعيم قاسم؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً عبر منصة "واتسآب"، كلاماً منسوباً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يهدد فيه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والحزب قائلاً: "أنتم رهن الأيام"، إلى جانب عدد من التصريحات الأخرى. غير أن "الجديد" دققت في صحة الخبر، وتبيّن أن هذه التصريحات مفبركة، إذ لم تنقلها أي وسيلة إعلام محلية أو دولية عن نتنياهو.

صندوق النقد يحذّر: لبنان أمام اختبار صعب
14:10

صندوق النقد يحذّر: لبنان أمام اختبار صعب

أكد صندوق النقد الدولي أن مناقشاته مع السلطات اللبنانية مستمرة، مشيراً إلى أن معالجة أزمات القطاع المالي تُعد أساسياً في برنامج الإصلاح الشامل للخروج من الأزمة الاقتصادية.

14:10

صندوق النقد يحذّر: لبنان أمام اختبار صعب

أكد صندوق النقد الدولي أن مناقشاته مع السلطات اللبنانية مستمرة، مشيراً إلى أن معالجة أزمات القطاع المالي تُعد أساسياً في برنامج الإصلاح الشامل للخروج من الأزمة الاقتصادية.

ما حقيقة تهديد نتنياهو لنعيم قاسم؟
15:46
صندوق النقد يحذّر: لبنان أمام اختبار صعب
14:10
مصادر مطلعة على مناقشات صندوق النقد للجديد: بعثة الصندوق توقعت أن يكون قانون الانتظام المالي بمسودته الأولى على طاولة مجلس الوزراء في هذا الشهر
13:00
معلومات الجديد: وفد من صندوق النقد سيصل إلى لبنان في 22 أيلول المقبل للاجتماع مع المعنيين بملف الاصلاحات وذلك لإعطاء دفعة للمناقشات بخصوص برنامج الصندوق
13:00
معلومات الجديد: لودريان أبلغ المسؤولين اللبنانيين أن مؤتمر دعم الجيش غير مشروط أما مؤتمر إعادة الإعمار فهو مشروط بتنفيذ الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد وحصر السلاح
12:59
معلومات الجديد: لودريان أبلغ المسؤولين عن تفاهم سعودي - فرنسي - أميركي لعقد المؤتمر بعد إقرار الكونغرس 14 مليون ونصف دولار لدعم الجيش بانتظار 190 مليون دولار على الطريق
12:59
