مراسل الجديد: غارة إسرائيلية على سيارة في كفردونين تُسفر عن جريحين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً عبر منصة "واتسآب"، كلاماً منسوباً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يهدد فيه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والحزب قائلاً: "أنتم رهن الأيام"، إلى جانب عدد من التصريحات الأخرى. غير أن "الجديد" دققت في صحة الخبر، وتبيّن أن هذه التصريحات مفبركة، إذ لم تنقلها أي وسيلة إعلام محلية أو دولية عن نتنياهو.



