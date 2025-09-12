الرياض تهيّئ الشارع السني لمواجهة انتخابية في لبنان (الديار)

كتبت صحيفة "الديار":

تشير أوساط سياسية بارزة لـ" " الى ان من يترقب تغييرًا في المقاربة للملف اللبناني، قد يصاب بخيبة امل، فاذا كانت الرياض قد منحت حلفاءها "الضوء الاخضر" مرحليًا للتراجع خطوة الى الوراء في ملف حصرية السلاح، لتنفيس الاحتقان الداخلي وعدم الوصول الى نقطة الانفجار، الا ان تعمل بكامل طاقتها لمحاولة "عزل" " " داخليا، قبيل موعد الانتخابات النيابية المقبلة في شهر ايار 2026، والتركيز راهنا على الساحة السنية حيث تعمل على "قدم وساق" لابعاد حلفائه التقليديين عنه في سياق سياسة احتواء منظمة تبدو ناجحة حتى الان، لكن المفارقة ان هذه الاستراتيجية لا تشمل "الجماعة الاسلامية" التي تتعرض لحملة تضييق مالي خليجيا، وذلك في اطار التوجه العام لاضعاف "الاخوان المسلمين" في المنطقة، وقد وضعت "الجماعة" تحت المجهر على نحو خاص بعد مشاركتها "حزب " في حرب اسناد غزة عبر قوات "الفجر"، ولهذا يخشى ان يتحول هذا التعاون الميداني الى تنسيق سياسي في الاستحقاق الانتخابي المقبل.



وعن زيارة الموفد الرئااسي الفرنسي جان ايف لودريان تابعت صحيفة "الديار": "وفق مصادر مطلعة، لم يقدم لودريان اي وعود حيال امكانية التاثير على الموقف الاسرائيلي الرافض لتخفيف حجم عملياته على الساحة . ففي ظل التوتر في العلاقات –الاسرائيلية لا "مونة" لباريس على "اسرائيل" ، وأضافت "الديار": "لكن بحسب المعلومات الفرنسية فان الاميركيين لم يحصلوا على اي تعهد بانسحاب من النقاط المحتلة، ولا تخفيف للاعتداءات".