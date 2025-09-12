تحذير أخير من محافظ بيروت!

صدر عن في البيان التالي:

أن محافظ مدينة القاضي أصدر بلاغاً تحذيرياً وتذكيرياً للمرة إلى أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق حمل الرقم 2812/2025 تاريخ 11 أيلول 2025 جاء فيه:



"إلحاقاً بالبلاغ السابق عدد 2812/2025 تاريخ 11/4/2025،



وبناءً على المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/2024 (المتعلق بتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع ولتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة) لاسيما المادة الثالثة منه،



وبالإشارة إلى كتاب معالي والمياه رقم 431/ص تاريخ 19/3/2025 (المتعلق بالطلب من والبلديات اتخاذ التدابير الفورية اللازمة التي من شأنها إقفال وختم بالشمع الأحمر محطات توزيع المحروقات السائلة القائمة على الأراضي بدون مسوغ قانوني...).



وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة،



تُعطى كافة محطات توزيع المحروقات السائلة على اختلاف فئاتها ضمن نطاق بيروت الغير مرخصة وللمرة الأخيرة مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2025 لتسوية وضعها القانوني، لجهة التقدم بملف قانونية بناء للمحطة وطلب ترخيص ذات الصلة وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وختم المخالفة بالشمع الأحمر عند الاقتضاء".