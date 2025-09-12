الأخبار
محليات
معلومات الجديد: التنسيق اللبناني مع الفصائل الفلسطينية مستمر من ضمنها حماس والأمور تسير في مسارها الصحيح
2025-09-12 | 06:39
A-
A+
معلومات الجديد: التنسيق اللبناني مع الفصائل الفلسطينية مستمر من ضمنها حماس والأمور تسير في مسارها الصحيح
معلومات الجديد: التنسيق اللبناني مع الفصائل الفلسطينية مستمر من ضمنها حماس والأمور تسير في مسارها الصحيح
محليات
الجديد:
التنسيق
اللبناني
الفصائل
الفلسطينية
مستمر
ضمنها
والأمور
مسارها
الصحيح
