فريد البستاني: أموال المودعين يجب أن تعود كاملة ومشروع قانون لاسترجاع الودائع بالليرة قريبًا

شارك النائب في المؤتمر الذي نظّمته جمعية اتحاد المودعين المغتربين وجمعية صرخة المودعين في مقرّ العمّالي العام، للمطالبة باستعادة كامل الودائع ورفض أي شكل من أشكال الاقتطاع.

وكان للبستاني خلال المؤتمر قال فيها إنّه ملتزم بمواصلة العمل والضغط من أجل استرجاع جميع الودائع بمختلف العملات، مؤكداً أنّ حماية حقوق المودعين تبقى في صلب أولوياته التشريعية.

وشكر الجمعيتين على تبنّيهما ودعمهما لمشروع القانون الذي قدّمه لحماية الودائع بالعملات الأجنبية وإعادة الانتظام إلى عمل القطاعين المالي والمصرفي، كاشفاً في الوقت نفسه أنّه بصدد تقديم مشروع قانون جديد خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين يهدف إلى استرجاع الودائع بالليرة .