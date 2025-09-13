3 مسارات تطوّق "حزب الله" (نداء الوطن)

أشارت أوساط سياسية مواكبة للتطورات الدخلية عبر “” إلى وجود مسارات للعمل في على 3 أساسية للضغط على “الحزب”:

الأول، بدأت عملية تصعيد ميداني إسرائيلي أكثر من المعتاد. لذا، فإن ماضية قدمًا باستهداف “” في حال أصرّ على تمسكه بسلاحه ولم تسرع الدولة في حسم مسألة احتكار السلاح

الثاني أميركي، لجهة أن مصممة على إنهاء ملف احتكار السلاح في الدولة وإنهاء وضعية “حزب الله” دعمًا للدولة وتطبيقًا للدستور. وتدرك أن الدولة بحاجة لهذا الدعم باعتبار أنها في مواجهة مشروع إقليمي إيراني .

الثالث مسار داخلي، بين مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وما يقوم به الجيش على أرض الواقع، تبدو الدولة مصممة على تطبيق قرارات التي صدرت منذ 5 آب الماضي لمحاصرة المشروع المسلح الخارج عن .