محليات

ماذا في السرار الصحف؟

2025-09-13 | 00:35
ماذا في السرار الصحف؟
ماذا في السرار الصحف؟

جاء في اسرار الصحف:

أسرار نداء الوطن
يقول مصدر دبلوماسي إن خلية “حزب الله” التي كشفت عنها الداخلية السورية هي “الجزء الظاهر من جبل الجليد”، وفق تعبيرها، وأن هناك خلايا يتم رصدها وتعقبها وسيُعلَن عنها تباعًا.

ترددت معلومات أن التفتيش القضائي سيكثِّف عمله، والنتائج ستظهر تباعًا. وتضيف المعلومات أن تحريك هذا الملف يهدف إلى مواكبة السلطة التنفيذية في عملها.

وصفت مصادر في “التيار الوطني الحر” التقارب الذي يقوم به رئيس “التيار” في جبيل مع أخصام تاريخيين لـ “التيار”، أعطى نتائج عكسية، فهو من جهة أحدث بلبلة داخل المناصرين الذي يعرفون سلفًا أن باسيل لا يستطيع الذهاب بعيدًا في هذا التقارب الذي يصعب أن يوصِل إلى تحالف، وحتى لو وصل إلى تحالف فهو سيكون على حساب قياديين في التيار

أسرار اللواء
ما تزال قضية عدم تسديد سندات الخزينة باليوروبوندز الذي لجأت إليه إحدى الحكومات، يحضر بقوة على طاولة المحادثات مع البعثات الأجنبية المالية..

يتوقف أكثر من وزير عند أداء زميل لهم، لجهة التمسك بـ «خطاب» تجاوزته المواقف الرئاسية مباشرة..

تحدثت مصادر أن استهداف دولة خليجية من قِبل اسرائيل، هو رسالة اعتراض، لا تقبل الإلتباس، حول مساعي حل ّ الدولتين..
