ماذا في السرار الصحف؟

جاء في اسرار الصحف:

أسرار نداء

يقول مصدر إن خلية “حزب الله” التي كشفت عنها الداخلية هي “الجزء من جبل الجليد”، وفق تعبيرها، وأن هناك خلايا يتم رصدها وتعقبها وسيُعلَن عنها تباعًا.



ترددت معلومات أن التفتيش القضائي سيكثِّف عمله، والنتائج ستظهر تباعًا. وتضيف المعلومات أن تحريك هذا الملف يهدف إلى مواكبة السلطة التنفيذية في عملها.



وصفت مصادر في “ الحر” التقارب الذي يقوم به رئيس “التيار” في مع أخصام تاريخيين لـ “التيار”، أعطى نتائج عكسية، فهو من جهة أحدث بلبلة داخل المناصرين الذي يعرفون سلفًا أن لا يستطيع الذهاب بعيدًا في هذا التقارب الذي يصعب أن يوصِل إلى تحالف، وحتى لو وصل إلى تحالف فهو سيكون على حساب قياديين في .



أسرار

ما تزال قضية عدم تسديد سندات الخزينة باليوروبوندز الذي لجأت إليه إحدى الحكومات، يحضر بقوة على طاولة المحادثات مع البعثات الأجنبية المالية..



يتوقف أكثر من وزير عند أداء زميل لهم، لجهة التمسك بـ «خطاب» تجاوزته المواقف الرئاسية مباشرة..



تحدثت مصادر أن استهداف دولة خليجية من قِبل اسرائيل، هو رسالة اعتراض، لا تقبل الإلتباس، حول مساعي حل ّ الدولتين..