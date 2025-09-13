قوى الأمن توقف مروجي مخدرات في بئر حسن والحدت

- قيام شخص بترويج المخدرات في محلة بئر حسن – الرّحاب. وبنتيجة المتابعة وعملية رصد دقيقة، وبتاريخ 25-6-2025، أوقفته دوريّة من المفرزة في المحلّة المذكورة، وتبيّن أنّه يدعى: م. ع. (مواليد عام 1995، سوري الجنسيّة).

بتفتيشه، عُثر بحوزته على موادّ مخدّرة مختلفة الأنواع (الكريستال، السيلفيا، حشيشة الكيف، حبوب مخدّرة...) مقسّمة داخل أكياس من النايلون صغيرة الحجم، ومعدّة للتّرويج.

قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات ضمن محلة – شارع الميكانيك.

بناءً عليه، وبعد عمليات رصد ومراقبة، نصبت قوة من المفرزة كمينًا محكمًا له بتاريخ 9-9-2025، أسفر عن توقيفه بعملية خاطفة. وقد تبيّن أنه يُدعى: أ. ع. (مواليد عام 1997، لبناني)، وذلك أثناء وجوده على متن دراجة آلية من نوع "JR" لون أزرق، دون لوحات. بتفتيشه، ضُبط بحوزته:

-/27/ علبة بلاستيكية تحتوي على مادة مخدّرة بيضاء اللون، كمية من مادّة حشيشة الكيف، مسدّس حربي مع ممشط و/4/ طلقات، مبلغ من عملات متعدّدة وهاتفان خلويان.

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بناءً على إشارة المختص".