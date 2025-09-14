طقس متقلب.. وأمطار متفرقة

- الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطرعلى والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية خاصة على الجبال وفي الداخل، حتى ظهر يوم الثلاثاء المقبل حيث يتحول إلى متقلب نسبيا بسبب تأثير منخفض جوي مركزه والذي يقترب تدريجيا، مما يؤدي الى تساقط بعض الأمطار المتفرقة والمتقطعة حتى بعد ظهر يوم الجمعة حيث يعود الطقس الى الاستقرار وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بين 24 و32 درجة، في بين 22 و31 درجة وفي بين 16 و32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا الظهر.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها عل الجبال يتكون الضباب الضباب الكثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر حيث تسوء معه الرؤية أحيانا.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والجنوبية اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية مع تكون خلايا رعدية اعتبارا من بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 8 و25 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء مساء على الجبال بسبب تكون الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.

- الضغط الجوي: 1014 HPA. أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:06,20 ساعة غروب الشمس: 18,47