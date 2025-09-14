نائب في "حزب الله": لن نُسلّم سلاحنا لأحد!

قال رئيس تكتل نواب الهرمل النائب الحاج حسن، "نقول لشركائنا في يحتاج لاستراتيجية دفاع او امن وطني ولكن هل أنجزت المهام السيادية للدولة؟ هل خرج الاسرائيلي من ارضنا؟ هل توقف العدوان على شعبنا وارضنا؟ هل استعدنا اسرانا؟ هل بدأت اعادة الاعمار؟ وعلام الاستعجال في اعطاء وراعيه اوراق قوة لبنان من دون اي مقابل فيما العدو يتوسع يوميا".

وخلال لقاء سياسي أقامه في بلدة النبي عثمان، اضاف: "نحن ثابتون على مواقفنا. صامدون امام كل الضغوط. لن نسلم سلاحنا لاحد سلاح العزة والكرامة والشرف، وعلى جميع اللبنانيين ونحن منهم ان ننجز كعهد وحكومة ومجلس نيابي وجميع المسؤولين ونحن منهم تحرير الارض، وقف العدوان، استعادة الاسرى، البدء باعادة الاعمار، نقاش استراتيجية امن او دفاع مدني واقرارها وبعدها نرى ماذا سنفعل وليس العكس، نفعل ماتريده واسرائيل وبعدها نرى ماذا يقدموا لنا، هذا اسلوب خاطئ بكل ما للكلمة من معنى".



وتابع: "بعد عام على معركة اولي البأس سنبقى أولي بأس شديد وسنستمر في خيار مقاومتنا والدفاع عن سيادتنا وخيار حماية ونحن نمد ايدينا الى كل اللبنانيين بصدق فعسى ان يمدوا ايديهم الينا بصدق لنبني وطنا عزيزا سيدا حرا مستقلا، لاوطنا تستبيحه طائرات وتستبيحه سياسية اميركا".



واردف: "اسرائيل لا تحتاج لا الى ذرائع ولا يردعها نزع الذرائع وها هي وصلت الى قصف الدوحة رغم وجود قاعدة اميركية كبيرة فيها ورغم وجود اتفاقيات دفاعية وامنية مع اميركا".



وختم الحاج حسن: "لذلك نحن ندين العدوان على قطر وندعو والاسلامية التي ستجتمع في الدوحة في مؤتمر القمة الى موقف تاريخي واستثنائي في وجه الغطرسة الاميركية قبل الغطرسة الاسرائيلية ان كان هناك من امكانية لديهم ان يقفوا في وجه ".