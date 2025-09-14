من الدوحة.. مراسلة الجديد تطلعنا على الأجواء التحضيرية للقمة الطارئة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس الصيفي المستقر فوق لبنان حتى ظهر الثلاثاء، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، قبل أن يتأثر بمنخفض جوي يتمركز شمال غرب تركيا، ما يؤدي إلى طقس متقلب وأمطار متفرقة حتى الجمعة، ليعود بعدها الاستقرار مع ارتفاع في الحرارة السبت.



