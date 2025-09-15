الرئيس عون إلى الدوحة.. وكلمته ستُركز على أمرَين! (نداء الوطن)

كتبت صحيفة نداء ، أن "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يغادر الإثنين إلى القطرية الدوحة، حيث سيشارك في القمة، يرافقه في هذه الزيارة عدد من المستشارين، وينضم إليه في الدوحة والمغتربين يوسف رجي".



وفي المعلومات أن " رئيس الجمهورية في القمة ستركز على أمرين أساسيين: أولًا، سيعرب عن دعم لدولة قطر، مؤكدًا التضامن معها في مواجهة العدوان الاسرائيلي عليها، مثمنًا جهودها في تعزيز العمل المشترك ومساعيها المستمرة لانهاء الحروب على دول المنطقة، ثانيًا، سيدعو إلى ضرورة تبني موقف موحد لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أهمية التضامن العربي في مواجهة الأزمات الراهنة. وتأتي مشاركة رئيس الجمهورية في هذه القمة في إطار التأكيد على أهمية الدور اللبناني في العمل العربي المشترك، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة".