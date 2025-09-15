الرئيس عون إلى الدوحة.. وكلمته ستُركز على أمرَين! (نداء الوطن)

وفي المعلومات أن "كلمة
رئيس الجمهورية في القمة ستركز على أمرين أساسيين: أولًا، سيعرب الرئيس عون
عن دعم لبنان
لدولة قطر، مؤكدًا التضامن معها في مواجهة العدوان الاسرائيلي عليها، مثمنًا جهودها في تعزيز العمل العربي
المشترك ومساعيها المستمرة لانهاء الحروب الإسرائيلية
على دول المنطقة، ثانيًا، سيدعو إلى ضرورة تبني موقف عربي
موحد لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أهمية التضامن العربي في مواجهة الأزمات الراهنة. وتأتي مشاركة رئيس الجمهورية في هذه القمة في إطار التأكيد على أهمية الدور اللبناني في العمل العربي المشترك، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة".