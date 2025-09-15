علاقة الرئيس عون - حزب الله.. لم تنقطع! (الشرق الأوسط)

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": يقف على بعد أقل من أسبوعين من إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال أمينه العام السابق حسن ، وتترقب بيئته ما سيقوله خلفه الشيخ نعيم في هذه المناسبة، وهل سيكرر مواقفه النارية التي أوردها في خطابه الأربعاء الماضي، أم إنه سيبادر إلى خفض منسوب التصعيد السياسي في ضوء عدم انقطاع التواصل مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي أخذ على عاتقه، كما يقول مصدر بارز في " الشيعي" للشرق الأوسط، أن يضع تصوراً أولياً لرؤيته لاستراتيجية أمن للبنان التزاماً منه بما تعهّد به بهذا الخصوص في خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة.